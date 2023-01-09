【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相

更新時間: 2023-01-09 19:46

首次發稿: 2023-01-09 13:36

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）奇幻影集「乩身」劇組去年(2022年) 底發生拍攝意外，無人機撞到男主角柯震東臉部顴骨區造成受傷，劇組今天(1月9日)指出，現場都有符合拍攝安全標準，沒有爆炸事件，會積極調查意外原因。

「乩身」改編自台灣作家星子同名暢銷小說，劇組命運多舛，原本2019年就已啟動拍攝，中間卻因COVID-19疫情延宕，直到2022年11月才正式開拍，沒想到又發生男主角柯震東受傷事故。

柯震東在劇中飾演「乩身」韓杰，因年少輕狂犯下大錯，被「三太子」王柏傑僱用在人間做牛做馬贖罪，穿越陰陽處理各種棘手案件。

中央社引述劇組說，去年(2022年) 12月27日晚上拍攝時，確實有發生無人機意外，但強調現場都有符合拍攝安全標準與做好防備措施，包含無人機也有螺旋槳葉保護罩包覆，現場並無發生部分媒體報導的無人機爆炸、葉片四射狀況。

劇組表示，不明原因造成無人機意外撞到柯震東臉部顴骨區造成受傷，除了緊急將演員送醫外，柯震東經紀人也有安排做較細緻的縫針；劇組對發生事故感到遺憾及抱歉，也正積極調查意外發生的原因。

劇組指出，柯震東的戲份已經暫停拍攝，希望他可以有足夠的時間休養與康復，等到確認完全康復後，才會回到劇組參與拍攝，劇組目前會先復工拍攝其他場次。

柯震東的經紀人稍早證實受傷破相消息，柯震東已在治療，至於臉部縫針數較多一事，經紀人表示，由於傷到臉部，會使用較細緻的處理方式縫針，與一般急診不同，自然縫針數會比較多。

【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷 經紀人證實臉部嚴重破相

首次發稿: 2023-01-09 13:36

【快訊】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳出無人機意外 經紀人證實臉部嚴重破相

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）藝人柯震東主演的奇幻影集「乩身」去年(2022年) 11月在基隆開鏡，近期卻發生無人機拍攝意外，經紀人證實柯震東臉部嚴重破相，正在積極治療中，劇組也坦言柯震東的戲分已經先暫停拍攝。

「乩身」改編自台灣作家星子同名暢銷小說，結合台式傳統信仰與現代奇幻的敘事，描述柯震東飾演的「乩身」韓杰，因年少輕狂犯下大錯，被「三太子」王柏傑僱用在人間做牛做馬贖罪，穿越陰陽處理各種棘手案件。

劇組表示，柯震東在拍攝時因無人機事故發生意外傷到臉，目前製作公司正在積極調查意外發生的原因，柯震東已先暫停拍攝，等到完全康復後才會回到工作崗位。

中央社引述柯震東的經紀人說，柯震東日前拍攝時發生意外造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中，至於是否臉部還縫了20、30針，經紀人則說：「醫療細節就不多談了，謝謝關心」。