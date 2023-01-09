Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相

➤劇組表示，柯震東在拍攝時因無人機事故發生意外傷到臉，目前製作公司正在積極調查意外發生的原因，柯震東完全康復後才會回到工作崗位。➤劇組強調，現場並無發生部分媒體報導的無人機爆炸、葉片四射狀況。

  197
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/09 19:50
在奇幻影集「乩身」中，演員王柏傑（左）在劇裡化身三太子指揮乩身柯震東（右）處理「鬼差事」。（Netflix提供） 中央社111年11月14...

在奇幻影集「乩身」中，演員王柏傑（左）在劇裡化身三太子指揮乩身柯震東（右）處理「鬼差事」。（Netflix提供） 中央社111年11月14...

更新時間: 2023-01-09 19:46

首次發稿: 2023-01-09 13:36

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）奇幻影集「乩身」劇組去年(2022年) 底發生拍攝意外，無人機撞到男主角柯震東臉部顴骨區造成受傷，劇組今天(1月9日)指出，現場都有符合拍攝安全標準，沒有爆炸事件，會積極調查意外原因。

「乩身」改編自台灣作家星子同名暢銷小說，劇組命運多舛，原本2019年就已啟動拍攝，中間卻因COVID-19疫情延宕，直到2022年11月才正式開拍，沒想到又發生男主角柯震東受傷事故。

柯震東在劇中飾演「乩身」韓杰，因年少輕狂犯下大錯，被「三太子」王柏傑僱用在人間做牛做馬贖罪，穿越陰陽處理各種棘手案件。

中央社引述劇組說，去年(2022年) 12月27日晚上拍攝時，確實有發生無人機意外，但強調現場都有符合拍攝安全標準與做好防備措施，包含無人機也有螺旋槳葉保護罩包覆，現場並無發生部分媒體報導的無人機爆炸、葉片四射狀況。

劇組表示，不明原因造成無人機意外撞到柯震東臉部顴骨區造成受傷，除了緊急將演員送醫外，柯震東經紀人也有安排做較細緻的縫針；劇組對發生事故感到遺憾及抱歉，也正積極調查意外發生的原因。

劇組指出，柯震東的戲份已經暫停拍攝，希望他可以有足夠的時間休養與康復，等到確認完全康復後，才會回到劇組參與拍攝，劇組目前會先復工拍攝其他場次。

柯震東的經紀人稍早證實受傷破相消息，柯震東已在治療，至於臉部縫針數較多一事，經紀人表示，由於傷到臉部，會使用較細緻的處理方式縫針，與一般急診不同，自然縫針數會比較多。

【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷　經紀人證實臉部嚴重破相

首次發稿: 2023-01-09 13:36

【快訊】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳出無人機意外　經紀人證實臉部嚴重破相

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）藝人柯震東主演的奇幻影集「乩身」去年(2022年) 11月在基隆開鏡，近期卻發生無人機拍攝意外，經紀人證實柯震東臉部嚴重破相，正在積極治療中，劇組也坦言柯震東的戲分已經先暫停拍攝。

「乩身」改編自台灣作家星子同名暢銷小說，結合台式傳統信仰與現代奇幻的敘事，描述柯震東飾演的「乩身」韓杰，因年少輕狂犯下大錯，被「三太子」王柏傑僱用在人間做牛做馬贖罪，穿越陰陽處理各種棘手案件。

劇組表示，柯震東在拍攝時因無人機事故發生意外傷到臉，目前製作公司正在積極調查意外發生的原因，柯震東已先暫停拍攝，等到完全康復後才會回到工作崗位。

中央社引述柯震東的經紀人說，柯震東日前拍攝時發生意外造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中，至於是否臉部還縫了20、30針，經紀人則說：「醫療細節就不多談了，謝謝關心」。

【快訊】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳出無人機意外　經紀人證實臉部嚴重破相
柯震東
破相
無人機
乩身
撞傷
臉部
顴骨

相關新聞

南韓軍方改口證實　北韓無人機上週曾入侵總統府禁飛區
南韓軍方改口證實　北韓無人機上週曾入侵總統府禁飛區
2023/01/05 15:44
2022飛彈發射創紀錄 北韓金正恩新年祈望：成倍擴增核子火藥庫
2022飛彈發射創紀錄 北韓金正恩新年祈望：成倍擴增核子火藥庫
2023/01/01 11:50
2022年最後一天、北韓再射3枚飛彈　台灣與美日韓政府均強烈譴責
2022年最後一天、北韓再射3枚飛彈　台灣與美日韓政府均強烈譴責
2022/12/31 19:53
北韓數架無人機侵略南韓領空　南韓派出軍機、射擊警告
北韓數架無人機侵略南韓領空　南韓派出軍機、射擊警告
2022/12/26 17:51
俄國彈藥告急啟用40年庫存品 Su-35戰機換伊朗無人機與飛彈
俄國彈藥告急啟用40年庫存品 Su-35戰機換伊朗無人機與飛彈
2022/12/13 11:40

更新時間 : 2023-01-09 20:00 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
【1月8日投票】台北市中山松山區立委補選　選民人數共26.7萬
【1月8日投票】台北市中山松山區立委補選　選民人數共26.7萬
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
7/1日起台灣旅宿業將不主動提供一次性備品 往後須自備或花錢購買
7/1日起台灣旅宿業將不主動提供一次性備品 往後須自備或花錢購買