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台灣唯一！張雨生期間限定主題房秒登月球　精選歌單書單深入「搖滾小子」音樂宇宙

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/09 12:08
北流與南港老爺行旅攜手打造「想你到月球｜<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/search?keyword=%E5%BC%B5%E9%9B%A8%E7%94%9F" target="_blank">張雨生</a>特展」主題房。（圖/Taiwan News, Lyla Liu/ 北流）

北流與南港老爺行旅攜手打造「想你到月球｜張雨生特展」主題房。（圖/Taiwan News, Lyla Liu/ 北流）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）北流與南港老爺行旅攜手打造全台唯一、期間限定「想你到月球｜張雨生特展」主題房，推出「望向月球」、「望向地球」兩種房型。

2022年適逢張雨生逝世25週年，台北流行音樂中心（北流）打造「想你到月球｜張雨生特展」，觀眾可或站或坐或躺，沉浸在張雨生的經典作品中。透過其音樂、文物手稿與生前多位音樂夥伴的訪談，形塑出立體而鮮活的張雨生形象，民眾可藉此深入了解他的音樂世界。

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除此之外，展覽更邀請陳綺貞、韋禮安、9m88、夜貓組、告五人各自解構再創張雨生的經典音樂作品，與對應的原版歌曲輪替播放，彷彿一場跨越時空的音樂對話。「想你到月球｜張雨生特展」自2022年11月開展後感動無數歌迷，將於2月28日閉展，歡迎還未踏上探索張雨生宇宙旅程的民眾，把握機會前來北流觀展。

為提供張雨生海外粉絲舒適悠閒的觀展體驗，北流特別與好鄰居南港老爺行旅攜手打造全台唯一、期間限定「想你到月球｜張雨生特展」主題房，推出「望向月球」、「望向地球」兩種房型。房內布置結合展覽主題，加入太空、宇宙、宇航員等元素，為旅客增添住宿氛圍與樂趣。

房內更可看見由北流黃韻玲董事長精心挑選推薦張雨生經典歌單與生前喜愛的書籍清單，旅客可透過聆聽與閱讀，作為觀展前的暖身或是觀展後的回味，深入了解張雨生的音樂宇宙。即日起，雙人入住每房即加贈兩張張雨生特展門票。

【想你到月球｜張雨生特展】展覽資訊

日期｜2022/11/12(六)-2023/2/28(二)
時間｜每日10:00-18:00（最晚入場17:30；每週一、除夕、初一休館）
地點｜台北流行音樂中心文化館2樓特展廳（台北市忠孝東路七段99號）

【南港老爺行旅「想你到月球｜張雨生特展」主題房】住房專案

住宿期間：即日起-2023/02/28
訂房專線：02-7750-0588
官方網站：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/nangang
北流
南港老爺行旅
張雨生

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更新時間 : 2023-01-09 13:41 GMT+08:00

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