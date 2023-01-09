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中國兩周內2度在台海實施軍演 國防部：57架次共機、4艦次共艦擾台

By 李朝儀, 台灣英文新聞－記者
2023/01/09 12:22
中國解放軍8日再度宣布對台實施軍演。（圖／中央社）

中國解放軍8日再度宣布對台實施軍演。（圖／中央社）

(台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）四國外賓自昨（8）日陸續抵達台灣訪問，中國解放軍東部戰區昨日深夜突然宣布，在台海周邊實戰化演練，國防部統計，截至今（9）日上午6時，24小時內偵獲擾台共機57架次、共艦4艘次。這已是中國解放軍兩週內第2次實戰化演練。

台灣開春迎來諸多訪團，友邦吐瓦魯國國會議長戴伊歐伉儷、巴拉圭眾議院議長羅培斯皆於8日至12日率團訪台；與此同時，德國國會、立陶宛國會皆派高級議員團於今日抵達台灣進行訪問，其中，德、立兩國國會的國防委員會主席皆親自訪台。

中共解放軍東部戰區昨日突然宣布軍演消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍表示，中共人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、「台獨」分裂勢力勾連挑釁行徑。

國防部今日上午公布，自昨天上午6時起至今天上午6時止，總計偵獲共機57架次（其中28架次逾越台海中線、侵擾西南ADIZ）、共艦4艘次，持續在台灣海峽周邊活動，包括3架次BZK-005無人機、6架次殲11戰機、2架次蘇愷30戰機、2架次殲10戰機、12架次殲16戰機、2架次轟6機、1架次空警500逾越台灣海峽中線、侵擾西南ADIZ，其中部分BZK-005無人機、轟6機深入台灣東南方空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

這已是中國解放軍兩週內第2度針對台海進行實戰化演練。去年12月23日，拜登簽署2023年度國防授權法案（NDAA），授權提供台灣5年100億的無償軍援，中國解放軍遂於25日宣布在台灣周邊海空域操演。

國防部26日公布，偵獲71架次共機（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次），為該年最多。
中共軍演
台海軍演
共機擾台
共機共艦

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更新時間 : 2023-01-09 13:41 GMT+08:00

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