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德國國會高階議員團今抵台　美國智庫看歐洲訪台潮：台灣未來已成重大利益

這是今年第一個德國訪團，也是繼去年10月德國國會友台小組與人權委員會訪團後，4個月內第3個德國國會官方訪團到來。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/01/09 10:37
自民黨副主席伏格 爾（Johannes Vogel，左3）與德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie- Agnes Strack-...

自民黨副主席伏格 爾（Johannes Vogel，左3）與德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie- Agnes Strack-...

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）德國執政自民黨的黨鞭伏格爾領軍高階議員訪問團今（9）日上午抵台灣，將進行為期4天的訪問。這是今年首個德國訪團，也是德國國會國防委員會主席以及人權委員會主席首次訪台。隨後將有德國部長級官員睽違26年接力來台訪問。

自由民主黨（FDP）黨鞭伏格爾（Johannes Vogel）昨（8）日於出發前，在推特上發布一張與國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在飛機上的合照，並寫下「正在前往台灣的飛機上」，兩人為本訪團共同團長。

伏格爾出發前接受「德新社」（DPA）訪問，也對獨裁者的話語提出示警，認為有普丁（Vladimir Putin）侵略烏克蘭的前車之鑑，應將中國國家主席習近平威脅武統台灣當真看待；施卓克－齊默曼行前指出，此行將與台灣政府及在野黨代表、人權組織、商業領袖與軍方成員會面。

外交部表示，這是今年首個德國訪團，也是繼去年10月德國國會友台小組與人權委員會訪團後，4個月內第3個德國國會官方訪團來台。

訪團成員還包括國會人權委員會主席阿爾特（Renata Alt）、自民黨團外交發言人雷希特（Ulrich Lechte）等人，其中國防委員會主席和人權委員會主席是首次訪台，具高度象徵意義。

顯然，本次訪團僅是台德友好交流的開始，曾於去（2022）年10月率團訪台的自民黨籍德國國會人權委員會議員海特（Peter Heidt），在去年12月中就已證實，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）將於今年春季訪台，這將是26年來首度有德國內閣部長級官員來台訪問。

不僅是德國，自去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，歐洲訪團接連踏上台灣土地，台灣彷彿從禁忌搖身一變成香餑餑。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）的巴爾金（Noah Barkin）目前在柏林擔任訪問學者，他於3日發布的新聞信中引述德國外交官指出，德國不僅派訪團前往台灣，其總理蕭茲（Olaf Scholz）去年11月與中國國家主席習近平會晤時，曾直言中國武攻台灣將對德中經貿關係帶來不利後果；此外，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）去年12月造訪北京，亦傳遞相似訊息，反映在印太區域的台灣的未來，已逐漸成為歐洲的重大利益。
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更新時間 : 2023-01-09 13:41 GMT+08:00

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