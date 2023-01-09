（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市政府觀光傳播局昨（8）日再度搶先曝光「2023台灣燈會在台北」光展區最新作品，「Hi Hide」及「穿梭‧未來‧兔子洞」相繼於這兩日正式亮相。12公尺高的巨兔燈飾由台灣年輕知名藝術家陳普打造，搭配絢爛的影像展演，在忠孝復興站2號出口前廣場自遠東SOGO百貨的大型兔子洞竄出，成為今年台灣燈會的起點。

觀傳局說明，「穿梭‧未來‧兔子洞」 以兔子洞象徵捷運站體通道，大眾運輸系統不只是一個交通工具，而是帶給所有市民充滿想像的未來場景，市民在不同的出入口來回穿梭，通往人生道路不同的發展，為自己美好的未來打拼。

藝術家陳普表示，2023台灣燈會的作品對他來說非常有挑戰性，因為場地背景是巨大的大樓，作品太小則會不夠突出，為了解決這個問題，本次12公尺高的「穿梭‧未來‧兔子洞」作品採用VR模擬器將整個場域數位化，精準計算大樓與兔子洞的適當比例。他也補充，在作品影像展演部分，本次也融合了台北的元素，將台北知名景點都放到影片內，希望民眾駐足觀覽台北之美。

而馬路另一邊，藝術家吳麒以活潑可愛的兔子為題，在SOGO忠孝館前方設置大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」。作品呈現調皮的兔子將自己的身體埋藏起來，悄悄張望車水馬龍的東區街道，若民眾走進兔兔的內心世界，便會發現他正在裡面開Party，並親切地迎接每個走進來的民眾，希望一同創造台灣燈會的美好回憶。

吳麒以活潑可愛的兔子為題，在SOGO忠孝館前方設置大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」。（圖／台北市政府觀光傳播局）

若民眾走進「Hi Hide」兔兔的內心世界，便會發現他正在裡面開Party。（圖／台北市政府觀光傳播局）

「2023台灣燈會在台北」12米高白兔現蹤捷運忠孝復興站 小提燈「大展虹兔」2/4起限量發送

台灣燈會睽違23年後重返台北，即將在2月5日至2月19日登場，今年共規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃，燈區範圍將從台北101、信義商圈、臺北市政府、國父紀念館、松山文創園區到東區商圈，整個廊道上將有非常多作品，預計將展出300件以上作品及串連12個行政燈區。

每年最受小朋友期待的小提燈，今年以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中的白兔為發想，，除可供小朋友提燈遊玩，亦可組裝成戴於頭上的兔耳朵搭配LED燈，讓每個人都化身為閃亮亮的小兔子！

小提燈「大展虹兔」。（圖／台北市政府觀光傳播局）

北市府民政局則說，今年台灣燈會小提燈發放，分為現場排隊及線上預約2種方式，現場排隊地點為主展區（國父紀念館10號服務台、臺北市政府1樓東南區戶外景觀平台）及十二行政燈區；線上預約可透過燈會官網及台北通APP預約領取，領取地點為臺北市政府1樓東南區戶外景觀平台；另台北APP註冊需2-4個工作日，提醒民眾使用線上預約須提前至台北通APP下載並完成註冊。

民政局也補充說明，近年環保風氣盛行，臺北市政府自2019年透過民眾i-Voting提案，並投票通過停止發送小提燈至今；2020年由交通部核定為2023台灣燈會主辦城市時，也決定延續i-Voting的環保理念，北市府目前不加製小提燈，只配合交通部觀光局歷屆發放限量小提燈給民眾的傳統，領取時間為112年2月4日至6日。

（圖／台北市政府觀光傳播局）