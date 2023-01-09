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台灣首座國家太空中心品牌識別　公部門首創兩大客製歐文字體

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/09 10:48
Rytass 與 Local Remote 攜手打造國家太空中心嶄新的品牌識別（圖片提供：Rytass 和 Local Remote）

Rytass 與 Local Remote 攜手打造國家太空中心嶄新的品牌識別（圖片提供：Rytass 和 Local Remote）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣首座國家太空中心於 2023 年正式升格成行政法人，1月6日揭牌典禮同步啟用全新品牌識別。

TASA 始於 1991 年的國家太空計畫室籌備處，2003 年納為國家實驗研究院轄下之國家太空計畫室、2005 年更名為國家太空中心。隨著成功執行福爾摩沙衛星一號、二號、三號、五號、七號等計畫，逐步建立起台灣太空科技自主能量。今年其正式升格並改制為行政法人。

負責品牌視覺設計的 Local Remote 成立於 2021 年，曾擔任 2022 台灣設計展「台灣設計設計台灣」主視覺設計、微風南山 「Plzzzz」 藝術空間品牌識別和空間設計。此次，以三維空間作為圖像思考，在研究中發現大多數太空科研機構多以飛行器、衛星裝置、飛行軌跡作為視覺設計的元素，標誌右下角的菱形則來自於原民文化中傳統紋飾「天空的眼睛」，並搭配國內首創公部門擁有兩個全套客製歐文字體「探空體」（TASA Explorer）和「衛星體」（TASA Orbiter）。

負責統籌品牌識別專案的 Rytass ，過去兩年以國家兩廳院品牌識別及應用物設計及官網改版，屢獲國內外重要的設計大獎。Rytass 策略長甘韋分享，國家太空中心是台灣第一個擁有兩套完整客製字型的公部門。客製的衛星體，呼應 Logo 從微觀和幾何的純粹角度切入，標準字由字體組合，象徵太空產業有更多的可能性，透過字體來一致性的呈現。

Local Remote 創意總監劉書堯（Brian Liu）提及，「探空體」受「Futura」的幾何骨架啟發，融入TASA標誌中的銳角與俐落的切角，設計成更具獨特性的字體，在未來將作為大型標示使用，如機體編號、衛星計畫縮寫；而衛星體則是以現代的 「Neo-Grotesque」 無襯線體為基礎，融入垂直與水平的筆畫，代表國家太空中心的穩重與學術精神，規劃作為日常文書的使用。

劉書堯強調，「衛星體」針對不同使用情境、級別與適用的字體大小，如標題、小標題與內文等，分別設計了主標題（Display）、中標題（Deck） 與 內文（Text）三種視覺尺寸，符合中心多樣文件的使用。
國家太空中心

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