〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊

國際鋼市最近因為中國防疫解封，營造新需求，價格開始發生變化，寶鋼率先調高盤價，而鎳礦進口量下降影響，市場信心恢復，國際鎳價激升，創近期新高，不銹鋼業應可受惠，值得投資人注意。

俄羅斯、烏克蘭在國際鋼市都擁有舉足輕重的份量，其中俄羅斯是全球第六大鋼鐵生產國，2021年產量7600萬噸。烏克蘭年產2100萬噸，是第十四大鋼鐵產量國，越南年產量2300萬噸，台灣年產也是2300萬噸，這些國家在全球鋼鐵產量，都有相當影響力。

俄烏戰爭影響全球鋼鐵供應量，烏克蘭明顯減產，俄羅斯方面在戰爭爆發後，為籌措軍費，大量傾銷，導致2022年全球鋼市價格受創，值得注意的是印度成為國際供應鏈新的生產基地，需求大量增加，中國解封，營建業及生產事業開始活躍，鋼鐵需求量増應可預見。

耶誕節過後，國際鎳價上漲，英國金屬交易中心（LME）鎳期貨價回漲到900美元以上，主要是中國將全面解封，而其鎳礦進口量下降，鎳板資源吃緊，致使鎳價創半個多月以來的新高，不鏽鋼價有撐，業者燁興（2007）、唐榮（2035)、允強（2034）、新鋼（2032）、華新（1605）、彰源（2030）、運錩（2069）等，有機會隨著市場需求逐漸增溫，營運隨著轉旺，值得投資人追蹤注意。

以不鏽鋼市況來看，由於受到歐美能源價格高漲，以及美國通膨升息壓力影響，市場觀望氣氛濃厚，需求受到壓抑，未來如果市場不確定因素解除，需求量增加，可望在2023年新春開出紅盤。

鋼鐵股允強去年第四季受惠於鎳價反彈，客戶拉貨強勁，順勢調漲不鏽鋼報價，存貨跌價損失有望回沖，且因土耳其新產能在今（2023）年投產，為營運添加新動能。唐榮、燁興上月304系列熱冷軋產品內銷價上揚，順利轉嫁到下游廠商，但是因為整體存貨偏高，需求仍然不夠強勁，目前看來中國二十大會議後，將提出未來五年經建計劃，可望帶動不鏽鋼的需求，有助於產業成長發展，值得長期追蹤了解。

華新是國內最大廠，2022年全年營收成長超過17%，前3季EPS 達5.37元，預估全年有機會超過6.5元，獲利仍然穩定。其他不鏽鋼廠2023年應可望喜迎新春，創造佳績，後續仍需看全球不鏽鋼走市，決定市場未來走勢，不過以目前情勢看來，走勢應該樂觀。

鋼鐵產業從2022年第二季回跌以來調整，有可能醖釀中期反彈，鐵礦砂近期報價轉強，各大鋼鐵廠紛紛調升2023年1、2月盤價，鋼價為近半年以來首度調漲，法人看好，紛紛升評中鋼、中鴻。北美、歐洲鋼價一個月內，漲幅已達10%，中國鋼材庫存近期降至近3年低水位，熱鋼報價回升。

世界鋼鐵協會預測，今（2023）年全球鋼鐵需求達18.15億噸，年増1%，其中印度、東南亞分別成長6.7%，最為明顯。全球鋼市庫存階段已近尾聲，這些都已顯現鋼鐵景氣正回春中。

中鋼2022年9至11月連續虧損，法人看好未來景氣將復甦，目前已陸續買進，今（2023）年1月中鋼接單預期將回春，內銷已提前開跑，正全力衝刺外銷接單。中鴻本月也有機會超標，今年鋼鐵業正春暖花開。

值得注意的是日本、韓國鋼廠最近對台灣和東南亞的熱軋外銷報價走揚，且持續升高，刺激下游客戶態度轉變，願意提前下單，與去年下半形成強烈對比。中鋼的看法是，鋼價揚升，下游客戶為防止成本升高，紛紛提早下單備料，市場氣氛已與去年不可同日而語，目前看來棒線產品及外銷訂單應該樂觀。中鴻自2022年開始，接單轉熱，今年1月外銷訂單絡繹不絕，已順利達標，甚至可能超標，為今年開春，打響鋼鐵業復甦的第一炮。

鋼鐵業下游燁輝、盛餘、新光鋼等内外銷大廠，業績都出現大幅成長，甚至傳出増幅高達50%，下游大廠重回建構庫存模式，對鋼價助益大，鋼價需求已提前反應。

鋼價從2022年5月開始走下坡，海內外訂單萎縮，生產線產能利用率甚至腰斬，如今中鋼盤價上升，銷售量成跳躍式増加，預估2023年第一季，將比去年12月増加30％至50％。中國寶鋼及日本最近亦先調價，尤其日韓鋼熱軋外銷報價大漲，今年應該是有不錯的開始，值得注意全球鋼市及台灣鋼鐵產業復甦情況，應有不錯商機，替上市櫃鋼鐵類股帶來新春佳音，投資人可追蹤注意。



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