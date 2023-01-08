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陳其邁：虛心接受補選結果•肯定吳怡農打正面選戰　朱立倫: 國民黨不會有絲毫自滿

➤對於這次選舉結果，民進黨內人士認為，吳怡農與王鴻薇開票過程的票數一度拉鋸，「雖敗猶榮」。➤朱立倫表示，國民黨不會有一絲一毫自滿，會繼續堅持走對的路、提對的人，接下來還有3月4日的南投縣立委補選的延長賽，也請大家繼續支持國民黨。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/08 21:07
台北市第3選區（中山、北松山）立法委員補選結果8日揭曉，由國民黨候選人王鴻薇（前中）當選，台北市長蔣萬安（右）也現身競選總部祝賀，並與市...

台北市第3選區（中山、北松山）立法委員補選結果8日揭曉，由國民黨候選人王鴻薇（前中）當選，台北市長蔣萬安（右）也現身競選總部祝賀，並與市...

延伸閱讀: 開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市第3選區立委補選，民進黨候選人吳怡農敗選。民進黨代理黨主席陳其邁表示，虛心接受選舉結果，吳怡農一直堅持打正面、乾淨選舉，不抹黑對手、不三心二意，腳踏實地向選民說明政見，顯示民進黨對選民負責態度。

台北市第3選區立委補選今天(8日) 投開票，中選會今天說，投票率為43.35%，得票數最高的候選人為中國國民黨推薦的王鴻薇，13日將舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

陳其邁：虛心接受補選結果•肯定吳怡農打正面選戰　朱立倫: 國民黨不會有絲毫自滿

台北市第3選區立委補選結果8日揭曉，民進黨籍候選人吳怡農（左）傍晚與妻子顏采薇（右）一同出面，自行宣布敗選，同時也恭喜對手並向支持者致意。中央社

民進黨晚間發布新聞稿，感謝所有台北市第3選區選民，陳其邁特別感謝來自全國各地，為吳怡農助選的志工和黨公職。

陳其邁表示，吳怡農與團隊在短短時間承擔起補選重責大任，在整個選舉過程，可以看到吳怡農嘗試樹立一種新的選舉文化，一直用最認真態度，向社會表述他的選舉理念。

陳其邁指出，對於選舉結果，民進黨將會繼續記取經驗，調整腳步，不辜負支持者的鞭策和期待，持續向前邁進。

對於這次選舉結果，民進黨內人士認為，吳怡農與王鴻薇開票過程的票數一度拉鋸，「雖敗猶榮」。

黨內人士認為，這次補選投票率未超過5成，顯現中間選民還是沒出來投票，此區基本盤本來就是藍大於綠，最後開票結果亦可看出，吳怡農採取非對抗式的選戰打法，再加上他對民進黨九合一敗選採取反省姿態，有效降低仇恨值。

另一方面，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨只要團結一致、無私無我，就能獲得民眾信任，順利勝選。國民黨不會有一絲一毫自滿，會繼續堅持走對的路、提對的人。

台北市第3選區（北松山、中山區）立委補選投票結果今天出爐，王鴻薇稍早自行宣布當選立委，感謝選民給機會，會加倍努力。

朱立倫也在臉書粉絲團發文恭喜王鴻薇順利當選，前進立法院為民發聲。朱立倫表示，要謝謝所有台北市中山區、北松山的市民朋友，今天用行動出門投票，支持最有戰力、最能揭弊興利的王鴻薇順利當選立委。

朱立倫指出，國民黨也要感謝所有協助這場選戰的好朋友，包括所有的黨員、志工，以及多次來輔選的前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人，謝謝大家團結一致支持王鴻薇前進立法院。

朱立倫表示，國民黨只要團結一致、無私無我，就能獲得民眾信任，順利勝選；不會有一絲一毫自滿，會繼續堅持走對的路、提對的人，接下來還有3月4日的南投縣立委補選的延長賽，也請大家繼續支持國民黨。

陳其邁：虛心接受補選結果•肯定吳怡農打正面選戰　朱立倫: 國民黨不會有絲毫自滿

開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒
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