〈財經主筆室〉普發6000元讓詐騙集團藉機詐財　政府應儘速擬定「防詐」對應措施

政府決定還稅於民將普發6,000元現金，但錢何時發？如何發？至今都還沒有確定，卻已經有詐騙集團介入進行詐財，政府斥資1,400億元資金還稅於民的美意，民眾至今都還沒有實質受惠，就可能先遭不法份子詐騙受害，對於如何「防詐」？政府應立即採取對應措施才對！
行政院日前拍板定案，自去年(2022)超徵稅收中提出1,400億元讓全民共享，全台民眾每人可獲現金6,000元，預計將以特別條例方式來發放，此特別條例最快本周會在行政院會通過後送立法院，立法院新會期開議大約為2月中下旬，經審查方能三讀通過，每人6,000元現金最快可能得在2月底或3月初發放。
根據行政院人士透露，目前計規畫3種管道供民眾領取6000元現金，一、線上先行填寫帳戶申請後直接撥款入戶。二、前往郵局的ATM領取。三、為前往郵局臨櫃申請。民眾若選擇透過事先線上填寫帳戶申請，待立院審議通過後，最快2月底就能看到現金入帳。
政府拍板決定普發6,000元現金，消息傳出後也立即引發正反兩面看法，有些民眾擔心會「引起通膨」，許多國內經濟學者也直言，政府選在此時發放紅包，恐怕會對國內物價上漲「火上加油」，萬一情況失控，就要花更多時間處理明年經濟衰退的問題。
主計總處則有不同看法，認為：發錢不會加劇通膨。主計處專委曹志弘就表示，主計總處並沒有特別評估發現金對通膨影響，但因為現金不會有使用時間限制，估計民眾不會有報復性消費，也就不會有加劇物價波動問題。
政府這次發放6,000元現金，是否會成為詐騙集團詐財的理由呢？行政院日前在記者會中就提醒民眾，近期已出現不肖詐騙集團以普發6,000元現金為餌，傳送含有連結的簡訊給民眾，呼籲民眾可打165反詐騙專線確認或通報，千萬不要點選不明連結，以免上當受騙。
顯然政府還稅於民發放6,000元現金政策，目前的確已成為詐騙集團主要詐財藉口，而各式各樣的詐財手法可能將紛紛出籠，絕對不僅於傳送有連結的手機簡訊而已，也許已經有諸多不同手法正在運作中。
台灣人每年被網路炸騙的金額有多少？答案是50億元，而這只是有到警察局報案的數字，其實，未報案的黑數是更高的。根據國外相關犯罪評估，實際詐騙金額應再乘以6至7倍，也就是說，實際詐騙金額恐突破300億元。
刑事警察局統計，2021年詐騙案件高達近2.5萬件，較前一年度增加約5%，財損金額約達50億餘元，較前一年度增加約20%，詐欺發生及財損數為近3年高峰。而去年詐欺案持續攀升，上半年發生1.3萬件，騙走31億元，以上半年速度推估，2022年全年被詐騙金額恐將突破60億元。
刑事局表示，詐騙集團分工縝密，贓款經地下匯兌、匯款境外、虛擬貨幣、遊戲點數等層層洗錢，再由金主、主嫌、幹部、機房、水房、車手等拆分，近年虛擬貨幣洗錢興起，只要5秒鐘就跑遍全球，警方統計應該有95%贓款是追不回來的。
詐欺犯罪近年已超越酒駕或毒品案件，成為台灣第一大犯罪。全球疫情影響各國民眾生活習性的改變，網路使用增加，連帶詐騙案件也在各國肆虐，去年國人最為頻繁接收的簡訊主要是以假投資詐騙、假借貸，甚至連衛生福利部紓困補助也成為詐財標的。
雖然政府一再宣導防詐騙，但真正受騙者還是不少，尤其這次是全面普發現金，且全台灣2,323萬人口都可以領。但台灣目前超過65歲的老年人口多達406萬餘人，占全台灣人口比重高達17.5%，這些老年人口都成為詐騙集團首要詐財目標，如今假借還稅於民藉口詐騙簡訊已經出現，著實令人擔心不少民眾可能受害。