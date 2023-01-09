〈財經主筆室〉普發6000元讓詐騙集團藉機詐財　政府應儘速擬定「防詐」對應措施

政府決定還稅於民將普發6,000元現金，但錢何時發？如何發？ 至今都還沒有確定，卻已經有詐騙集團介入進行詐財，政府斥資1, 400億元資金還稅於民的美意，民眾至今都還沒有實質受惠， 就可能先遭不法份子詐騙受害，對於如何「防詐」？ 政府應立即採取對應措施才對！

行政院日前拍板定案，自去年(2022)超徵稅收中提出1, 400億元讓全民共享，全台民眾每人可獲現金6,000元， 預計將以特別條例方式來發放， 此特別條例最快本周會在行政院會通過後送立法院， 立法院新會期開議大約為2月中下旬，經審查方能三讀通過，每人6 ,000元現金最快可能得在2月底或3月初發放。

根據行政院人士透露，目前計規畫3種管道供民眾領取6000元現 金，一、線上先行填寫帳戶申請後直接撥款入戶。二、前往郵局的A TM領取。三、為前往郵局臨櫃申請。 民眾若選擇透過事先線上填寫帳戶申請，待立院審議通過後，最快2 月底就能看到現金入帳。

政府拍板決定普發6,000元現金， 消息傳出後也立即引發正反兩面看法，有些民眾擔心會「引起通膨」 ，許多國內經濟學者也直言，政府選在此時發放紅包， 恐怕會對國內物價上漲「火上加油」，萬一情況失控， 就要花更多時間處理明年經濟衰退的問題。

主計總處則有不同看法，認為：發錢不會加劇通膨。 主計處專委曹志弘就表示， 主計總處並沒有特別評估發現金對通膨影響， 但因為現金不會有使用時間限制，估計民眾不會有報復性消費， 也就不會有加劇物價波動問題。

政府這次發放6,000元現金， 是否會成為詐騙集團詐財的理由呢？ 行政院日前在記者會中就提醒民眾，近期已出現不肖詐騙集團以普發 6,000元現金為餌，傳送含有連結的簡訊給民眾，呼籲民眾可打 165反詐騙專線確認或通報，千萬不要點選不明連結， 以免上當受騙。

顯然政府還稅於民發放6,000元現金政策， 目前的確已成為詐騙集團主要詐財藉口， 而各式各樣的詐財手法可能將紛紛出籠， 絕對不僅於傳送有連結的手機簡訊而已， 也許已經有諸多不同手法正在運作中。

台灣人每年被網路炸騙的金額有多少？答案是50億元， 而這只是有到警察局報案的數字，其實，未報案的黑數是更高的。 根據國外相關犯罪評估，實際詐騙金額應再乘以6至7倍， 也就是說，實際詐騙金額恐突破300億元。

刑事警察局統計，2021年詐騙案件高達近2.5萬件， 較前一年度增加約5%，財損金額約達50億餘元， 較前一年度增加約20%，詐欺發生及財損數為近3年高峰。 而去年詐欺案持續攀升，上半年發生1.3萬件，騙走31億元， 以上半年速度推估，2022年全年被詐騙金額恐將突破60億元。

刑事局表示，詐騙集團分工縝密，贓款經地下匯兌、匯款境外、 虛擬貨幣、遊戲點數等層層洗錢，再由金主、主嫌、幹部、機房、 水房、車手等拆分，近年虛擬貨幣洗錢興起，只要5秒鐘就跑遍全球 ，警方統計應該有95%贓款是追不回來的。

詐欺犯罪近年已超越酒駕或毒品案件，成為台灣第一大犯罪。 全球疫情影響各國民眾生活習性的改變，網路使用增加， 連帶詐騙案件也在各國肆虐， 去年國人最為頻繁接收的簡訊主要是以假投資詐騙、假借貸， 甚至連衛生福利部紓困補助也成為詐財標的。

雖然政府一再宣導防詐騙，但真正受騙者還是不少， 尤其這次是全面普發現金，且全台灣2,323萬人口都可以領。但台灣目前超過65歲的老年人口多達406萬餘人， 占全台灣人口比重高達17.5%， 這些老年人口都成為詐騙集團首要詐財目標， 如今假借還稅於民藉口詐騙簡訊已經出現， 著實令人擔心不少民眾可能受害。