殺雞儆猴？ 伊朗政府再處決2示威者

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 因伊朗少女阿米尼（Mahsa Amini）被道德警察拘禁後離奇死於警局，所爆發的示威已持續超過三個月，昨（7）日伊朗政府處決了兩名涉嫌攻擊政府軍事人員致死的男性，這讓抗議期間遭到政府處決的人數來到了四人，還有多人的審判仍在進行當中。

遭處決的兩名男性為卡拉米（音譯，Mohammad Mehdi Karami）及何悉尼（音譯，Mohammad Hosseini），他們於去（2022）年12月中遭到逮捕，並被指控謀殺伊斯蘭革命衛隊準軍事民兵組織巴斯基（Basij）的一名成員，而同時被捕的16人中，還有三人被判處死刑，另外11人則面臨長期的有期徒刑。

消息指出，這批遭逮捕者當時應是在參與被槍擊身亡婦女納賈菲（Hadis Najafi）的悼念活動，而根據伊朗官媒《伊朗衛星通訊社》（IRNA）的報導，11月時，「暴徒」在伊朗近郊城市卡拉季（Karaj）追殺這名叫做阿加米安（音譯，Ruhollah Ajamian）的民兵，並用刀械對其進行攻擊，導致他的死亡。

社群媒體上流傳的案發影片顯示群眾封閉了一處高速公路，中間躺著身穿巴斯基制服、已無生氣的阿加米安，而法院則公佈了兩人認罪的影片，在影片中，卡拉米坦承他先用石頭攻擊了阿加米安後，再刺他數刀，而何悉尼在影片中被反綁在椅子上，桌上放了數把當局宣稱屬於他的刀械。

在此之前，已有兩名參與抗議者被伊朗政府以「仇視真主」（moharebeh）為由處決，其中一人的絞刑甚至是在眾目睽睽之下的一處工地起重機上進行，警告意味濃厚。

而事實上，伊朗政府在抗議爆發後就頻繁以「叛國」、「間諜」各種理由逮捕並對示威者判刑，同時指控西方國家是煽動暴動的幕後主使者。上週就有四人被以「替以色列情報組織摩薩德（Mossad）工作」為由遭到處決，週二也有12人被以「反革命」、「意圖武裝顛覆政府」為由逮捕。

《半島電視台》報導指出，根據人權組織統計，在政府的強硬鎮壓下，這三個月間已有至少473人喪生、超過18.2萬人被捕，不過整起事件的始作俑者、導致阿米尼喪生的道德警察，倒是已經不常見，在相對富裕的地區，甚至可以看到沒有戴頭巾出門的婦女。