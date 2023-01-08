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【新竹棒球場照妖鏡】林志堅俐落甩鍋、廠商認錯輕描淡寫 球場重啟時程未定

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/01/08 18:26
斥資12億的新竹棒球場，到頭來成了個笑話。(圖／中央社）

斥資12億的新竹棒球場，到頭來成了個笑話。(圖／中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）原訂舉辦WBC熱身賽的新竹棒球場，被查出逾百項缺失，淪為廢棄物掩埋場。前市長林志堅「監工8年」一朝火速切割，還要檢調還市府同仁清白；承包商巨佳營造董事長坦承「難免疏失」，會虛心改善；市長高虹安表示，球場問題眾多須一一盤點，尚無法給出重新舉辦賽事的時程。

12億重金152驗收未達標　滿地證物隨便挖

新竹棒球場斥資12億建造，卻傳出高達152項問題未達標，高虹安5日召開記者會，揭露場地排水不佳、挖出磚頭、廢電線跟石塊，更發生建商連夜撤走廢電線，幸虧證物已被尋回送交檢方。也因此原訂3月舉行的WBC熱身賽緊急喊「卡」。

市府驗收放水廠商認錯　林志堅甩鍋不成反被打臉　

棒球場種種缺失令人瞠目結舌，然而前市府卻已經向承包商巨佳營造工程股份有限公司支付高達11億7千萬的款項，外界質疑前市府團隊官商勾結。前市長林志堅遂在臉書發出四點聲明，要求檢調儘速啟動調查、還給市府同仁清白；更要高虹安負起責任，還呼籲高不要以此案轉移個人涉貪的焦點。

此言一出眾人譁然，更被資深媒體人黃揚明生生打臉，從其臉書翻出棒球場監工照，林在媒體不僅聲稱「親自監工」，更表示自己過去8年「高度參與」新竹公共建設工程，「經常到工地巡查」。一系列照片於去年5月拍攝，反將要包商「趕工」讓球場7月開賽一事坐實。

建商出身的民進黨立委王世堅，也在節目怒嗆林志堅，並強調必定要將「當初蓋章的人」的共犯、國賊一一揪出。

承包商巨佳營造的董事長詹朱淮出面表示，公司相當重視此案，稱大工程難免有疏失，但錯就是錯不會狡辯，會虛心接受並面對逐一改善。一句「難免疏失」輕描淡寫，高虹安對此質疑，為何前市府團隊有責把關卻輕易放行，更支付高額工程款，出事後林志堅推諉卸責的態度，令人無法接受。

未達標準　何時舉辦賽事未定

此外，前市府團隊非但沒有把關，卻挪用高達660萬都更基金，為新竹棒球場進行廣告行銷宣傳及辦活動。高虹安強調，若非MLB團隊前來勘驗場地，棒球場下廢棄物恐難見天日，她表示巨佳營造有一定責任，「接下來也不排除與工務處討論未來土壤檢查項目、土壤級配該如何回到12億預算該拿到的成果，才是對市民負責任的表現」。

至於棒球場何時才能舉辦球賽？高虹安坦言，棒球場尚有許多問題需要改善，須逐一盤點缺失，無法貿然訂出改善完工的期程，且若整個球場土方需重新施作，須與廠商討論時程。
新竹棒球場
弊案
林志堅
高鴻安

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更新時間 : 2023-01-08 21:04 GMT+08:00

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