開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒

19:33更新

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市第3選區立法委員補選今天(8日) 登場，選委會統計，國民黨候選人王鴻薇以6萬519張票、52.26%得票率勝出，民進黨候選人吳怡農以5萬4739張票、47.27%得票率次之。此次總投票率為43.35%。

第10屆立委台北市第3選區（中山、北松山）缺額補選今天投開票，233個投開票所的開票作業在下午4時開始，下午5時48分完成並送達結果，耗時108分鐘。

台北市選舉委員會統計，候選人得票數分別為:

王鴻薇--拿下6萬519張票（如上圖) 、得票率52.26%，

吳怡農--5萬4739張票次之、得票率47.27%，

第3名則是蕭赫麟，取得542張票、得票率0.47%。

若以行政區區分，王鴻薇在松山區取得2萬4467張票、中山區3萬6052張票，吳怡農則在松山區拿到1萬7843張票、中山區3萬6896張票。

選委會公告，此次補選選舉人人數為26萬7965人，投票數11萬6155，總投票率43.35%。比起上次補選、民國108年1月27日的第9屆立委第2選區缺額補選投票率僅30.39%，此次投票率較高可能是天氣良好關係。

此次立委補選候選人須先繳交新台幣20萬元保證金，若得票數超過選舉人總數10%就會在當選人名單公告後30天內發還，也就是得票數若沒超過2萬6796張將不予發還。

中央社報導，109年立委選舉時，台北市第3選區投票率為76.48%，吳怡農得票數為9萬9539張、得票率45.4%，蔣萬安得票數則為11萬2784張、得票率51.44%，吳怡農以1萬3245張票的差距落選。

王鴻薇今上午在蔣萬安陪同下去投票，卻因為只帶健保卡、沒帶身分證而無法投票，她表示，近期曾補辦身分證並由助理保管，以為可以用健保卡投票。

王鴻薇將這個插曲形容為「技術性問題」，接著在2小時後帶著身分證重返投開票所，順利完成投票。

吳怡農上午在妻子、父親、妹妹、姑姑陪同下現身投開票所，他說自己的心情放鬆又有點緊張，因為這段時間與家人比較少見面，會在投完票後把握時間一起吃早餐。

17:56 開票更新

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 王鴻薇接受媒體聯訪時表示, 今天(8日) 勝選也是壓力的開始。進入國會之後, 首要任務是看緊人民的荷包!

(王鴻薇臉書)

17:46 開票更新

(截圖取自中選會)

中選會開票直播 超連結

17:37 開票更新

【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇突破6萬票 吳怡農感謝選民並呼籲不要氣餒

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長蔣萬安抵達王鴻薇競選總部, 向王鴻薇道賀, 王鴻薇目前票數已經突破6萬, TVBS報導, 現在僅剩下一個投票所尚未開出。

吳怡農稍早已向自己的支持者表示, 雖然開票結果不如預期, 但非常感謝選民的支持, 希望大家不要氣餒。

中央社報導，台北市第3選區立委補選今天投開票，民進黨候選人吳怡農晚間自行宣布敗選，他說，恭喜對手，也跟每一位夥伴、朋友、志工、家人說大家辛苦了。

正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

圖/TVBS

17:30 開票更新

吳怡農在競選總部發表談話, 謝謝支持者, 也希望大家不要氣餒

17:20 開票更新

中選會統計顯示, 王鴻薇58363票 吳怡農目前52204票 差距約6159票

17:11 開票更新

中選會統計顯示, 兩人均突破5萬票, 王鴻薇56075領先約5000票 吳怡農目前50540票

17:07 開票更新

國民黨王鴻薇50217票 民進黨吳怡農45551票

17:00 開票更新

中選會票數顯示: 王鴻薇37305票 吳怡農40987票 王鴻薇領先3682票

TVBS新聞報導: 王鴻薇51683票 吳怡農45979票 差距5704票

16:53 開票更新

TVBS新聞報導: 王鴻薇48679票 吳怡農43988票 差距近5000票

中選會票數顯示: 王鴻薇30935票 吳怡農28627票 王鴻薇領先約2308票

16:44 更新

中天新聞報導: 王鴻薇獲43218票, 吳怡農39517票

台視新聞報導：王鴻薇獲41538票, 吳怡農36589票

16:27 更新

中天新聞報導: 王鴻薇獲34681票, 吳怡農32171票

16:24 首次發稿

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台北市第三選區（中山區、松山區20里）今天(1月8日) 舉行補選，王鴻薇與吳怡農角逐台北市長蔣萬安辭去第3選舉區立委的缺額。

根據TVBS少康戰情室報導，16:00結束投票後隨即開票，目前兩人均得票超過兩萬票, 差距極小, 情勢緊張。

中天新聞報導也顯示，王鴻薇小幅領先吳怡農。