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【友邦來訪】吐瓦魯國會議長、巴拉圭眾議院議長今日率團抵達台灣

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/08 16:49
外交部宣布，吐瓦魯國會議長、巴拉圭眾議院議長皆於今（８）日率團來台灣訪問。（圖／台灣英文新聞）

外交部宣布，吐瓦魯國會議長、巴拉圭眾議院議長皆於今（８）日率團來台灣訪問。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）有朋自遠方來！友邦吐瓦魯國國會議長戴伊歐伉儷一行12人訂於本（1）月8日至12日訪台，與此同時，巴拉圭眾議院議長羅培斯亦應邀率團訪台。外交部對上述兩個訪問團表示誠摯歡迎。

吐瓦魯國與台建交44年 國會議長戴伊歐訪台

外交部７日表示，吐瓦魯國國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）伉儷來訪，是繼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷去年9月國是訪問團訪台後，吐國高層再次來訪，展現吐瓦魯不分行政及立法部門一致對台灣的強力支持。

戴伊歐於2019年9月起擔任吐國國會議長，曾於2017年訪台。總統府發言人張惇涵今（８）日則指出，此行為戴伊歐第2度訪台，也是首度以國會議長身分率團來訪。訪團成員另包括：柯里透米（Mackenzie Kiritome）、以及范透佳（Fatoga Talama）兩位國會議員。總統蔡英文將在明（9）日上午於總統府接見訪問團。

外交部說明，戴伊歐議長訪台期間還將拜會立法院院長游錫堃並簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」，希望透過國會交流深化兩國友好合作關係；並將會晤外交部長吳釗燮及接受外交部政務次長田中光款宴，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、我國食品加工及水產養殖產業等相關經建文化設施。

外交部重申，戴伊歐議長支持台灣參與國際組織不遺餘力，除於2021年4月應我駐吐瓦魯國大使館之請參與美國國會透過社群媒體跨國串聯支持我參與WHA推文活動；同年5月也應邀全程線上參加外交部在台北舉辦的成立印太地區「福爾摩沙俱樂部」視訊會議並代表吐國致詞。

外交部提及，吐瓦魯國為我國在南太平洋的4個友邦之一，兩國於1979年建交至今，邁入第44年，邦誼穩固友好，台吐長期在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、婦女賦權等領域合作密切且成效良好；張惇涵表示，我國和吐瓦魯同為海洋國家，也共享民主自由的普世價值。期盼透過此行，持續深化兩國友好合作關係，並持續攜手為兩國疫後經濟復甦，以及全球永續發展共同努力。

巴拉圭國與台建交65年 巴拉圭眾議院議長羅培斯訪台

巴拉圭將於4月舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）稱，若當選的話要與台灣斷交，轉向與中國發展關係，引發關注。外交部今（7）日表示，巴拉圭眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）應邀於明（8）日至12日率團訪台，將晉見總統蔡英文。外交部也強調，巴拉圭是重要友邦，羅培斯議長訪台將有助進一步瞭解我國社經發展、兩岸情勢及台巴經貿發展潛力。

【台灣邦交】巴拉圭4月總統大選 為農產市場反對黨力主與中國建交

外交部今日發布新聞稿說明，巴拉圭眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）應邀於1月8日至12日率團訪台。巴拉圭4月將舉行組統大選，日前反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）表態當選將與中國建交，也使得本次訪團備受矚目。

本次訪團成員包括，該國眾議院社會發展暨住居委員會主席艾斯皮諾拉（Teófilo Espínola Peralta）、國防暨情報委員會主席葉斯皮羅（Edgar Espínola Guerrero）及兒童暨青少年發展委員會主席布朗哥（Rodrigo Daniel Blanco Amarilla）共3位跨黨派眾議員。

訪團一行在台期間將晉見蔡英文總統、拜會立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮，並接受次長俞大㵢款宴，另將拜會經濟部、行政院大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會、中華民國對外貿易發展協會，以及視察巴拉圭駐台大使館，並參訪台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。

外交部指出，羅培斯議長曾任巴拉圭Cordillera省省長及Piribebuy市議員，深獲民意支持，也是台灣的堅定友人。去年8月初中國在台海周邊進行實彈軍演期間，羅培斯議長大力支持台灣，反對中方威脅台灣主權，並重申巴拉圭是台灣的忠實盟邦，與台灣人民站在一起。

外交部強調，巴拉圭為我國在南美洲的重要友邦，兩國建交逾65年，邦誼篤睦，各領域的合作交流密切友好。羅培斯議長此次率團訪台將有助進一步瞭解我國社經發展、兩岸情勢及台巴經貿發展潛力，以進一步深化台巴國會交流及兩國傳統深厚邦誼。
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