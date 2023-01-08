【友邦來訪】吐瓦魯國會議長、巴拉圭眾議院議長今日率團抵達台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）有朋自遠方來！友邦吐瓦魯國國會議長戴伊歐伉儷一行12人訂於本（1）月8日至12日訪台，與此同時，巴拉圭眾議院議長羅培斯亦應邀率團訪台。外交部對上述兩個訪問團表示誠摯歡迎。

吐瓦魯國與台建交44年 國會議長戴伊歐訪台

外交部７日表示，吐瓦魯國國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）伉儷來訪，是繼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷去年9月國是訪問團訪台後， 吐國高層再次來訪， 展現吐瓦魯不分行政及立法部門一致對台灣的強力支持。

戴伊歐於2019年9月起擔任吐國國會議長，曾於2017年訪台。總統府發言人張惇涵今（８）日則指出，此行為戴伊歐第2度訪台， 也是首度以國會議長身分率團來訪。訪團成員另包括：柯里透米（ Mackenzie Kiritome）、以及范透佳（Fatoga Talama）兩位國會議員。總統蔡英文將在明（9） 日上午於總統府接見訪問團。

外交部說明，戴伊歐議長訪台期間還將 拜會立法院院長游錫堃並簽署「中華民國（台灣） 立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」， 希望透過國會交流深化兩國友好合作關係； 並將會晤外交部長吳釗燮及接受外交部政務次長田中光款宴， 以及參訪財團法人國際合作發展基金會、 我國食品加工及水產養殖產業等相關經建文化設施。

外交部重申，戴伊歐議長支持台灣參與國際組織不遺餘力， 除於2021年4月應我駐吐瓦魯國大使館之請參與美國國會透過社 群媒體跨國串聯支持我參與WHA推文活動； 同年5月也應邀全程線上參加外交部在台北舉辦的成立印太地區「 福爾摩沙俱樂部」視訊會議並代表吐國致詞。

外交部提及，吐瓦魯國為我國在南太平洋的4個友邦之一， 兩國於1979年建交至今，邁入第44年，邦誼穩固友好， 台吐長期在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、資通訊、農漁業、 教育、婦女賦權等領域合作密切且成效良好；張惇涵表示，我國和吐瓦魯同為海洋國家， 也共享民主自由的普世價值。期盼透過此行， 持續深化兩國友好合作關係，並持續攜手為兩國疫後經濟復甦， 以及全球永續發展共同努力。

巴拉圭國與台建交65年 巴拉圭眾議院議長羅培斯訪台

巴拉圭將於4月舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）稱，若當選的話要與台灣斷交，轉向與中國發展關係，引發關注。外交部今（7）日表示，巴拉圭眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）應邀於明（8）日至12日率團訪台，將晉見總統蔡英文。外交部也強調，巴拉圭是重要友邦，羅培斯議長訪台將有助進一步瞭解我國社經發展、兩岸情勢及台巴經貿發展潛力。

【台灣邦交】巴拉圭4月總統大選 為農產市場反對黨力主與中國建交

外交部今日發布新聞稿說明，巴拉圭眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）應邀於1月8日至12日率團訪台。巴拉圭4月將舉行組統大選，日前反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）表態當選將與中國建交，也使得本次訪團備受矚目。

本次訪團成員包括，該國眾議院社會發展暨住居委員會主席艾斯皮諾拉（Teófilo Espínola Peralta）、國防暨情報委員會主席葉斯皮羅（Edgar Espínola Guerrero）及兒童暨青少年發展委員會主席布朗哥（Rodrigo Daniel Blanco Amarilla）共3位跨黨派眾議員。

訪團一行在台期間將晉見蔡英文總統、拜會立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮，並接受次長俞大㵢款宴，另將拜會經濟部、行政院大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會、中華民國對外貿易發展協會，以及視察巴拉圭駐台大使館，並參訪台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。

外交部指出，羅培斯議長曾任巴拉圭Cordillera省省長及Piribebuy市議員，深獲民意支持，也是台灣的堅定友人。去年8月初中國在台海周邊進行實彈軍演期間，羅培斯議長大力支持台灣，反對中方威脅台灣主權，並重申巴拉圭是台灣的忠實盟邦，與台灣人民站在一起。

外交部強調，巴拉圭為我國在南美洲的重要友邦，兩國建交逾65年，邦誼篤睦，各領域的合作交流密切友好。羅培斯議長此次率團訪台將有助進一步瞭解我國社經發展、兩岸情勢及台巴經貿發展潛力，以進一步深化台巴國會交流及兩國傳統深厚邦誼。