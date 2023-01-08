虛假的停火 東正教聖誕節假期俄軍持續發起攻擊

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）因應東正教的聖誕夜及聖誕節，俄國總統普丁昨（7）日命令其軍事指揮官在烏克蘭前線實施36小時的單方面停火，並要求烏克蘭配合執行，以讓在前線的東正教信徒可以過節，不過此舉為烏克蘭所拒絕，而或許是因為烏克蘭拒絕配合，俄軍在烏克蘭的砲擊與進攻仍在持續，完全看不到一絲停火的影子。

BBC分析指出，普丁的決定並非代表著他打算降低對烏軍事行動的強度，而是因為他無法忽視現任俄羅斯正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill）的意見。根據儒略曆，1月6日為東正教的聖誕夜，而7日則是聖誕節，基里爾牧首在這幾天向普丁要求讓俄軍暫時停火，以讓軍隊中的東正教信徒可以進行聖誕禮儀並禱告。

不過此舉遭烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）批評為戰術考量，目的是為阻止烏軍現在於東烏前線的軍事優勢，並趁機進行軍事部署上的調整，將更多部隊和裝備運至前線，加上俄軍在12月24日、25日及1月1日皆持續對烏克蘭城市及烏軍陣地進行砲轟，烏方對俄國是否真的會在宗教節日停火，保持著強大的不信任感。

這一個停火協議也讓普丁可以給國內一個交代。

烏軍在年底發起的攻勢讓近百名俄軍喪生，這是俄軍官方目前所承認，單次喪生人數最多的攻擊，政治分析師Tatyana Stanovaya表示，普丁宣佈停火，是為了避免在國內慶祝跨年的及重要宗教節日的當下，前線仍蒙受重大損失。

另一方面，普丁也可以藉此將俄國塑造成愛好和平的一方，並將西方國家及烏克蘭打為不尊重宗教節日的反派，可說是算盤打得很精。