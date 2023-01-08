睽違3年！香港與中國內地恢復通關　第一階段開放７口岸、取消核酸檢測

(台灣英文新聞／國際組 綜合報導）時隔三年，香港與中國內地今（8）日首度恢復通關，第一階段開放7個連接口岸，包含陸海空交通線，目前通關情形通暢無礙，許多市民開心返家探親過年。

疫情以來，香港與內地因對過境乘客的嚴格檢疫要求並限制過境人數，各口岸形同封關，導致民眾返家不得，骨肉分離。也因此，今日恢復通關，並取消入境後的隔離檢疫要求，許多民眾迫不及待返回內地，與家人團聚，興奮之情溢於言表。

根據規定，各海陸空口岸都要求市民持有出發前48小時陰性的核酸檢測證明。首批開放的3個陸路通關口岸分別為馬洲支線、深圳灣及文錦渡，皆需提前上網以「實名制」預約，每人最多可預約4個名額（即本人外加3位同行人士），名額上限分別3.5萬、1萬及5千，今日首階段開放1月8日至3月4日預約過關時段。

實際上，多數預約集中在春節前，許多口岸的時段已預約額滿，因而首日通關人數相較來得少，截至上午11時左右，約莫9千人經過落馬洲口岸前往深圳，返港以及回內地的名額皆有剩餘；更有市民表示，盼未來能全面通關，並取消預約及核酸檢測。

至於海、空交通線，以及港珠澳大橋4個口岸全開放，不設人數限制，只需持有相關車票、船票及機票便可由香港前往中國內地，預計每日約1萬人可經港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋前往內地。

香港特別行政區行政長官李家超今早前往落馬洲口岸視察，對業務運作順暢表示滿意；他更表示香港新冠疫苗接種率及確診康復率已達一定水準，已建立免疫屏障，之後當局視情況全面免檢疫通關，以及取消名額上限。

此外，香港及澳門往來的海上航線也恢復運作，，首班由香港上環港澳碼頭前往澳門的噴射飛航，載著130名旅客於上午8時左右抵達澳門。船公司表示，春節前會因應客流上升而增加航班。