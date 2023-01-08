一波三折！王鴻薇返家取身分證又遇陳情　中午前完成投票

更新時間：2023-01-08 12:12

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今（８）日台北市第三選區立委補選，民進黨候選人吳怡農順利完成投票，與家人共享早餐時光；國民黨候選人王鴻薇一波三折，先是忘記帶身分證投票被攔，跑行程又被「嗆中阿北」當街陳情，最後趕在中午前完成投票。

王鴻薇一早在台北市長蔣萬安、同黨立委費鴻泰的陪同下前往投票所，領票卻忘記攜帶身分證，鬧了個大烏龍；原來是老公陶允正說健保卡也可以，以致尷尬場面誕生。

王鴻薇上午趕行程又要折返家中拿身分證，還在途中遇到人稱「嗆中阿北」的0206期貨選擇權大屠殺受害者代表人陳國榮攔路陳情。王鴻薇與之握手致意，簡短表示「今天是投票日」，隨後警方將阿北帶離現場。

王鴻薇再度前往民生國中，於中午前完成投票。她也在臉書分享手持身分證燦笑的照片，提醒選民記得要攜帶身分證前往投票。

發布時間：2023-01-08 11:19

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市中山區、北松山區立委補選今（8）日登場，國民黨立委候選人王鴻薇9點僅持「健保卡」前往投票鬧烏龍，陪同的台北市長蔣萬安、立委費鴻泰雙雙見證無法投票的尷尬時刻。王鴻薇表示，跑完行程後會盡快拿身分證，「今天一定能完成投票」。

今日補選，蔣萬安8時20分就前往永安國小投票，隨後馬不停蹄趕往民生國中陪同王鴻薇投票，不料王鴻薇卻忘記攜帶身分證，簽名領票後拿出健保卡投票，被選務人員攔下，場面十分尷尬。

國民黨候選人王鴻薇在投票所尬笑，說以為健保卡可以投票。（圖／中央社）

事後受訪，王鴻薇坦言，前陣子補辦身分證請助理保管，出門投票時老公說「沒身分證沒關係，有健保卡」，她也表示，這是技術性問題，不會緊張，在跑完行程後會趕快去拿身分證，至於幾點投票則還不確定，但「今天一定能完成投票」。

陪同的蔣萬安受訪則表示，今天天氣很好，很適合出來投票，盼大家重視自己手中珍貴的一票，踴躍出來投票。

民進黨候選人吳怡農則在家人的陪同下，順利於永安國小完成投票。聽聞對手王鴻薇忘記攜帶身分證，吳怡農則笑著摸了摸錢包，表示有記得帶身分證。

吳怡農順利完成投票（圖／中央社）

吳怡農表示，心情既放鬆但又有點緊張，昨晚僅睡6小時，但家人鼓勵平常心以待。完成投票後，要與妻子、爸爸、妹妹及其他親戚一同享受難得的早餐家庭時光，也會致電選舉期間幫忙的朋友致謝，可能午睡，晚上妻子會陪同看開票。

吳怡農說，選舉結果難料，但於選舉過程中有信心地堅持理念最為重要，也看到社會大眾對國家安全、經濟發展的重視與關心，此令人感動，也祝福大家都有愉快的一天。