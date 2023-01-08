賴清德談2024初選：無現任保障、定有公平初選

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨15日舉行黨主席補選，賴清德於7日晚間舉辦「向黨員報告－政見發表會」青年場中表示，2024大選牽涉地方立委和不分區席次，定有公平初選，沒有保障現任，倘若不分區沒做好就未必會在安全名單。

同額選舉的賴清德昨日在於台北舉行面向青年的政見座談，由同黨立委洪申翰與吳思瑤作為主持人，期間談及低薪、房價高漲、租屋補貼、生養困境，也觸及政策溝通、兵役制度、網路治理、性私密影像及內閣女性比例偏低等議題。

關於九合一選舉中民進黨敗選，賴清德表示責無旁貸，並分享3個態度：一要誠實接受選舉結果，人民是國家的主人，不論動機或態度為何都要接受；二要誠實面對社會批評；三要針對各方意見提出對策，掌握改革契機。

賴清德以行醫經驗類比，表示與現場青年對話如同家屬詢問醫生，民進黨是否有救。賴清德也坦言，民進黨作為執政黨， 即便是地方選舉也應提出關鍵國家發展政策，讓人民基對國家的未來而非僅是對黨的支持投票。

對於民進黨的角色，賴清德表示，該黨文化為在野時「對內競爭、對外團結」，執政後自我收斂、支持政府，此舉好在避免民眾的理解分歧；但他也表示，黨的角色不能沒有，「黨的理想性、執政黨的理想價值還在不在？特別是台灣社會對目前政策推動有疑慮時，不能只是護航。應該要求行政單位說明。」

談及2024大選初選，賴清德表示，牽涉地方立委和不分區席次，一定會有公平的初選，沒有保障現任，若不分區沒做好，也不一定能在安全名單。

關於青年質疑提名「政二代」，賴清德坦言，「我的意見跟你的意見是一樣的」，賴清德強調，執政黨要向社會取才，方能源源不絕獲得社會支持，他承認民進黨在野常攻擊政治家族，但也強調「內舉不避親，外舉不避才」。

至於兵役制度改革，賴清德說，但凡中國沒有放棄攻台，台灣就必須要有抵抗中國入侵的決心，兵役恢復一年制是基於全民國防理念，未來會加強溝通說明，除了透過政院團隊，民進黨公職也應該都要知道這個重大政策的內容和目標，就是要守護台灣、避免戰事發生，也要確保印太和平穩定。

最後，賴清德指出，解決民眾周遭大小事，要「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，用這樣的態度推動施政，才有辦法得到支持。