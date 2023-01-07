小三通首航陽性率18.9% 醫呼籲返國有異狀務必速就醫

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）今（7日）是小三通專案首航，傍晚PCR檢驗報告出爐後，指揮中心表示37名旅客中共有7名檢驗結果陽性，陽性率為18.9%。而日前一名台商回台後X光顯示「大白肺」，讓醫師呼籲回台民眾不可小看就醫。

小三通今上午10點由台灣出發，載著金門縣長陳福海、金門民意代表及記者等25人赴廈門，並搭乘12時的船班返航，迎回37名金馬民眾，並於航班抵達後進行唾液PCR。這次開放首波以金馬地區民眾優先，未包含台商中轉。

指揮中心發言人莊人祥今傍晚表示這37人當中，有7名檢驗結果陽性，陽性率為18.9%。至於中國返台陽性率，1月5日PCR篩檢結果，合計篩檢1284人，其中286名陽性個案，陽性率22.3％。莊人祥表示，從1月1日至1月5日平均陽性率約21%，顯現中國大陸先前已經有一波感染。

聯合報報導一名返台台商至台北市立聯合醫院照肺部X光，胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，這張X光片可看出病患已呈大白肺（肺炎重症）狀態，原先肺部充滿空氣的地方，已積滿了發炎物質，X光無法穿透。

蘇一峰醫師說，這是一名60歲台商，返台三天自己篩檢確診，但沒有第一時間就醫，等到四、五天後不舒服才拿藥吃，到院治療給抗病毒藥物，但還是擋不住病情進展，現在插管病危。

台北醫學大學附設醫院胸期內科主治醫師周百謙提醒，這樣的情形不只是感染新冠病毒才會發生，而是肺部遭到任何細菌或病毒感染重症都有可能發生。

他強調，返國民眾即便在機場檢驗為陰性，返家三天內，每天都要用快篩試劑檢驗，若發現確診或檢驗結果線條快速出現、顏色鮮明，代表體內病毒量大，應速到急診就醫，同時要隨時檢測血氧，當血氧濃度低於90%，可能已有快樂缺氧、隱形缺氧須提高警覺，切忌延遲就醫。