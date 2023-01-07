美國眾院議長選舉164年來拖最久！經15輪投票終由麥卡錫出任

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國眾議院長選舉拖了4天共15輪投票，6日凌晨美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）終於以216票跨越當選門檻，成為眾院新一屆議長，不過他為爭取支持，同意恢復罷黜議長動議，未來易受到極右翼勢力牽制。

綜合外媒報導，這次麥卡錫最終獲得216票，對手民主黨非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）則獲212票。這是自1859年以來，耗費最多輪表決的眾院議長選舉；當年經44次表決才選出議長，其中經歷多次協商、杯葛，過程十分艱辛。

BBC指出，眾議院議長是美國政治最重要的職位之一，掌管眾議院立法議程與時間表，以及各委員會的席位。美國法律規定，眾議院議長在總統的繼承順位僅次於副總統，政治順位排名第3。若麥卡錫勝選，他將從現任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）手中，接下此職位。

麥卡錫抗中友台立場強烈，台灣英文新聞報導指出，麥卡錫曾承諾，若他成為議長，將在期中選舉後造訪台灣，並早在去年7月底裴洛西訪台前夕，就公開表示支持。

媒體表示，麥卡錫陣營與黨內極右翼勢力協商稍早取得重大進展，首兩輪表決翻轉15張反對票，離當選門檻僅差3票，黨內杯葛人數降至6人，情況看似轉為順利，然而至第14輪表決時，僅蓋茨（Matt Gaetz）與波柏特（Lauren Boebert）2位反對派議員改投棄權票，導致麥卡錫僅得216票，以1票之差落敗。

媒體報導，事後麥卡錫氣憤走向蓋茨，兩人展開激烈辯論，現場一度陷入混亂，這也意味著第15輪投票無可避免。共和黨放棄休會至美東時間9日的策略，改進入第15輪投票。在新增4位反對派議員改投棄權票情況下，麥卡錫終於跨過當選門檻。

中央社報導，麥卡錫這次為爭取支持，同意通過只要一名眾議員就能提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議的規定，外界認為這等於讓極右翼拿槍指著他腦袋，因為麥卡錫在共和黨席次優勢不足下，未來勢必時常受到極右翼勢力牽制。

CNN指出，麥卡錫其他的讓步包括讓更多極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）成員加入能主宰法案命運的程序委員會（Rules Committee）、確保議員至少有72小時檢閱法案、鬆綁院會修正案提出限制、恢復議員砍聯邦官員薪水權利等。

時間序方面，隨著議長人選出線，新一屆眾議員夜間緊接宣誓就職，美國國會將正式開始運作。