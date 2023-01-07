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2023台灣燈節周邊曝光！「兔耳燈」、「光源兔」太萌 要爆搶購潮啦

這次的台灣燈會是首次在台北市中心舉辦「城市型燈會」，以捷運串起整個燈會場域，也與設計商品平台Pinkoi合作，推出兔年限定「兔耳燈」和「光源兔」兩項周邊商品。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2023/01/07 18:08
<a href="https://www.pinkoi.com/store/pinkoi-goods" target="_blank">Pinkoi上的周邊商品</a>可愛程度直逼去年「虎尾燈」，有望造成一波搶購潮！（圖/Pinkoi官網；台灣英文新聞後製）

Pinkoi上的周邊商品可愛程度直逼去年「虎尾燈」，有望造成一波搶購潮！（圖/Pinkoi官網；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）記得去年燈會「虎尾燈」造成民眾瘋狂搶購嗎？這次2023台灣燈會在台北，推出超萌兩款超萌「兔耳燈」，還有形狀如「光」字的發光兔娃娃，磁吸式設計可放置於肩膀上，可愛程度爆表，現已開放預購囉！

2023台灣燈會在台北與設計商品平台Pinkoi合作，推出兔年限定「兔耳燈」和「光源兔」兩項周邊商品，而官方的兔年小提燈則是以愛麗絲夢遊仙境中的白兔為雛形，低多邊形設計讓整體更多奇幻造型感，也有官方的兔耳朵飾品，可以自己DIY製作。

至於Pinkoi上的周邊商品，則是跳脫傳統設計，以可吹氣充氣的兔耳內袋搭配發光燈源，安裝在不鏽鋼材質的髮箍上，且有「白色版」和「絢彩版」可選，前者是簡潔的白色搭配亮眼橘色線條，後者則是以炫彩的鍍膜設計，俐落呈現光源兔的未來感，兩款一起購買，售價為500元，單一則是299元。

再來是可愛指數爆表的「光源兔」，根據Pinkoi，光源兔是來自未來的兔子，三隻耳朵代表「光」字上的三筆筆畫，他的耳朵也是訊號的接收及發送器， 可以接收來自世界的各種資訊，並將台北的美好傳遞到全世界。

Pinkoi指出，光源兔是將LED燈結合玩偶，除了有尾巴處開燈的小巧思外，也可以使用玩偶內的磁鐵搭配鐵片，將鐵片塞到衣服裡的肩膀處或其他地方，讓光源兔「趴」著陪你一起逛燈會。售價399元。

這次的台灣燈會是首次在台北市中心舉辦「城市型燈會」，以捷運串起整個燈會場域，規劃四大展區及臺北十二行政燈區，展出燈飾作品，使台灣燈會與台北城市精彩融合。

2023台灣燈節周邊曝光！「兔耳燈」、「光源兔」太萌 要爆搶購潮啦

2023台灣燈節周邊曝光！「兔耳燈」、「光源兔」太萌 要爆搶購潮啦

(圖/Pinkoi官網)
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