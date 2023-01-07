農金資訊公司通過ISO 27001資訊安全管理系統雙認證

全國農業金庫子公司農金資訊(股)公司配合行政院農業委員會農業金融局的「金融資安行動方案」，積極導入ISO 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，於2022年12月16日通過「TAF/UKAS」雙認證，資安再升級。

TAF全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation)，UKAS英國認證服務機構(United Kingdom Accreditation Service)，分別是台灣和英國政府用於評估提供認證、測試、檢驗和校準服務能力的國家認證機構。

農金資訊公司經過無數次的會議討論，不斷更新軟硬體設施，搭配教育訓練，建構完成的資訊安全管理體系，對資訊機密性、完整性和可用性，以及事前預防、事中監控和事後應變的管控，已獲我國和英國政府認證機構的肯定。

未來，農金資訊公司將依據ISO 27001標準「計劃-執行-檢查-行動」，持續進行精進，致力鞏固資訊安全，加強企業經營韌性，為未來農業金融體系數位轉型建立更為良好的基礎，協助全國所有農漁會推動資訊安全，造福農漁民。

全國農業金庫為落實執行對農漁會信用部「資訊共同利用」的法定任務(農業金融法第23條)，2007年9月開始推動農漁會資訊整合工作，迄2019年完成176家轉換上線，獲金融聯合徵信中心頒發「特別貢獻獎」，2021年獲「金質獎」。2021年和2022年，農金資訊公司的會員農漁會，分別有8家和9家獲得「金安、金質、金優獎」。

農漁會信用部整合成單一核心平台，不僅具有營運上的規模經濟利益、節省成本，特別有利於資訊安全管理，是國內外金融機構的大趨勢。