理想大地輕鬆包棟 享受主廚私房菜、微醺下午茶、抓龍蝦樂趣

今年的農曆新年提早在一月中下旬開始，許多民眾已迫不急待的要安排春節假期的旅遊了！不想人擠人的您，可考慮揪三五好友來埸輕鬆理想包棟！理想大地的包棟有別於一般包棟，以綠飯店的概念兼顧環保與生態，萬坪綠野與運河環抱22棟低樓層景觀別墅，每個間房皆具備迎山面河的視野，漫遊園區16座橋樑與三座島嶼，處處皆是截然不同的類出國渡假感受！

理想大地推出包棟住宿【西班牙獨棟別墅】兩天一夜 $79,000起～共五間主題套房（可容納12 至20人），每人只要$6,600+10%起，含一泊三食， 獨享蓋倫交誼廳由專屬秘書Check In 服務，迎賓洗塵微醺點心歡樂時光，晚上池畔主題BBQ，遇天候問題可選擇在豐之谷湖光山舍的怡人自然景觀的氛圍下由主廚團隊為大家燒烤，享受精緻的在地頂級食材和親朋好友一起歡渡悠閒時光。

隔天建議大家早起體驗飯店規劃最有接地氣的有氧活動，由專業瑜珈老師帶領大家赤腳踏步在賽維亞草原上，深呼吸周邊的芬多精，開始一天的精彩旅程，包棟專屬碼頭搭乘環保遊艇，環湖2.2公里導覧，一覽運河沿岸的西班牙建築、橋樑風光之美，不用出國也能感受偽出國渡假的愜意氛圍。如果不想安排行程，也可以在蓋倫交誼聽享受卡拉OK 歡唱時刻，或和三五好友相約試試手氣，來一場麻將大賽，來場放空度假的美好假期！

即日起至3/31止 凡預訂「理想包棟專案」即贈送「小龍蝦食農遊程」體驗花蓮壽豐在地豐富有趣的鄉村文化行程，了解小龍蝦的生態與在地飼養方式，還可以抓小龍蝦現烤現吃的美味。 除此之外，每年只要從1月到3月期間，就是花東花海開始盛開的季節，不管是油菜花、向日葵還是美不勝收的波斯菊花海。一整片金黃花海緊連著蔚藍大海，讓人絕對不想錯過如詩如畫般的美景。詳細請洽詢02-2658-8181 更多資訊請見官網https://is.gd/LiShO9，Facebook搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁。