震驚！美國6歲童開槍射擊教師 警釐清槍枝來源中

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國槍支暴力相關事件又添一起，且這次犯案人僅6歲，震驚社會。一名維吉尼亞州學童6日因與老師在課堂上發生衝突，而拔槍射擊老師，導致對方送醫後情況危急，警方正在釐清槍枝來源。

根據外媒，維吉尼亞州（Virginia）紐波特市（Newport）的瑞奇尼克小學（Richneck Elementary School）週五時發生槍擊案，當地警察局長杜魯（Steve Drew）已證實嫌犯是一名6歲學童，且已被警方拘留，不過因為年紀太小，處理方式和一般青少年犯案又有些不同，目前警察單位已聯繫聯邦律師和其他相關單位，為該學童提供協助。

杜魯說，被射擊的對象是一名30多歲的女老師，且這不是一起意外事件，疑似學童與老師在課堂上起了爭執，學童因此對她開槍，一共射出一發子彈。

杜魯在案發後指出，女老師的傷勢對其生命有危險，不過到了晚間，情況似乎穩定了下來，警方表示在最新消息中，他們得知老師的狀況已有所改善。

警方補充，案發當時，警方已讓還在校園裡的學生移至體育館，確保他們的人身安全，現場也有許多心理輔導員安撫學生情緒，讓他們保持冷靜。警方說，這起事件沒有其他相關人參與作案，其他細節則正在調查中，包括槍枝的來源。對此，校方指出下週一學校將關閉一天。

校方負責人帕克（Dr. George Parker）在週五的記者會上說「我很震驚，我很沮喪」；「我們需要教育我們的孩子，也需要保護他們的安全。」；「我們需要社區持續的支持，以確保不要讓年輕人獲得槍支，今天的事件聽起來像是一個破記錄，我會因此繼續重申——我們需要讓槍支遠離我們的年輕人。」

帕克補充說「警方還在調查槍擊事件之前，可能發生的任何過去事件。」