（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一架原訂從日本東京飛往福岡的捷星航空（Jetstar）班機，今（7）日因炸彈威脅，緊急降落中部機場，人員全數疏散，所幸查無爆裂物，證實是虛驚一場。

根據路透，這架班機從東京成田機場起飛，目的地南方福岡，但在接獲炸彈通報後，於台北時間7日6時41分緊急降落在愛知縣的中部國際機場（Chubu Centrair International Airport）。

當時機上共有136名乘客、6名機組員，以滑梯緊急疏散時，5人受到輕傷。機上並無發現任何可疑物體，確認無安全疑慮後，機場於11時15分恢復運作。

NHK表示，成田機場是於清晨接到德國一名男子的越洋電話，以英文宣稱該班機的貨艙中放置了一枚1百公斤塑膠炸彈。捷星航空正配合日本有關單位進行調查。

接獲炸彈威脅 日本捷星航空班機迫降中部機場