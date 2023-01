接獲炸彈威脅 日本捷星航空班機迫降中部機場

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)一架原訂從日本東京飛往福岡的捷星航空(Jetstar)班機,今(7)日因炸彈威脅,緊急降落中部機場,人員全數疏散,所幸查無爆裂物,證實是虛驚一場。

根據路透,這架班機從東京成田機場起飛,目的地南方福岡,但在接獲炸彈通報後,於台北時間7日6時41分緊急降落在愛知縣的中部國際機場(Chubu Centrair International Airport)。

當時機上共有136名乘客、6名機組員,以滑梯緊急疏散時,5人受到輕傷。機上並無發現任何可疑物體,確認無安全疑慮後,機場於11時15分恢復運作。

NHK表示,成田機場是於清晨接到德國一名男子的越洋電話,以英文宣稱該班機的貨艙中放置了一枚1百公斤塑膠炸彈。捷星航空正配合日本有關單位進行調查。

An emergency on a Jetstar flight has led to chaos at an airport in central Japan.



All flights were grounded with crews concerned a plane could blow up, five passengers were injured as they escaped the aircraft. @hayleyefrancis #9News pic.twitter.com/ft8gr4QdwG