（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國6日核准了一款阿茲海默症藥物，可延緩腦部退化速度，惟價格不斐，且可能有腦出血等副作用，需經醫師審慎評估。

美聯社報導，品牌Leqembi、化學名lecanemab的藥物，是由日本衛采製藥（Eisai Co）與美國藥廠百健公司（Biogen Inc）合力研發，是全球首個實驗證明，可減緩記憶力與智力衰退的藥物。阿茲海默症是最常見的一種失智症。

失智是不可逆的病症，此藥的問世為千千萬萬病患帶來曙光。美國僅核准症狀輕微、失智初期的患者使用，但其並非解藥，只能為患者爭取時間。根據實驗結果，Leqembi能延緩疾病的病程達7個月，拖延知能功能缺損速度，意味患者仍有6個月至1年可開車。

延伸閱讀：滴血驗失智？ 日本研發血液試劑 號稱可診斷阿茲海默症

不過，用藥者每個月須注射兩次，且可能伴隨腦水腫與腦出血等不良反應。費用也不親民，一年約須26,500美元（新台幣810,766元），衛采製藥稱一年份藥物價值37,000美元，為了患者與保險業者著想，已拉低定價。

此一藥物是透過美國食藥署（FDA）的快速「通關」機制取得許可，意指只視初步實驗結果，尚未證明對患者有多少助益。針對此項作法，美國政府監管單位與國會小組日益加大審視力道，上週國會報告才對FDA核可另一項阿茲海默症藥物Aduhelm大加批判，稱審查過程充斥了「不合常規之事」。

延緩失智腳步 美國FDA核准阿茲海默症藥物Leqembi