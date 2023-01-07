1/7台灣新增COVID案例 本土24,132例、死亡61例

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增24,422例COVID-19確定病例，分別為24,132例本土個案及290例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。根據疾管署，今日新增186例本土中重症個案。

指揮中心表示，今日新增之24,132例本土病例，為10,875例男性、13,244例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲多以上，個案分布為新北市(4,875例)，臺中市(3,139例)，高雄市(2,718例)，臺北市(2,683例)，桃園市(2,596例)，臺南市(1,961例)，彰化縣(1,082例)，新竹縣(781例)，新竹市(656例)，苗栗縣(533例)，屏東縣(523例)，雲林縣(456例)，基隆市(382例)，嘉義縣(377例)，宜蘭縣(338例)，南投縣(338例)，嘉義市(225例)，花蓮縣(160例)，臺東縣(133例)，金門縣(98例)，澎湖縣(70例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為34例男性、27例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增290例境外移入個案中，為193例男性、97例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月7日至今年1月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,031,781例確診，分別為42,312例境外移入、8,989,415例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,506例COVID-19死亡病例，其中15,487例本土。