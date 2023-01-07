（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭開打後，馬斯克（Elon Musk）的「太空探索科技公司」（SpaceX）為烏克蘭提供星鏈（Starlink）衛星通訊服務，使該國不致斷網。有鑑於此，籠罩戰爭陰霾的台灣，打算依樣畫葫蘆，因應兩岸潛在衝突。

金融時報引述官方消息人士報導，台灣正與潛在國內外衛星通訊業者洽商，而國家太空中心（Taiwan Space Agency，TASA）將分出該組織的低軌衛星通訊部門，轉成立一間公司，政府將持有一定的股份。

數位部部長唐鳳表示，此一計畫是要強化社會韌性，如此一來，即便是發生大災難，媒體依然能將影像傳至國際。相關系統也要能支援通話與視訊服務，一如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），仍能每日錄製談話對外發表。

不過，唐鳳坦言，太空中心的計畫恐要數年後才能上路。與此同時，數位部正在台灣全國700處擘建非同步軌道衛星（non-geostationary satellite）設施，確保戰時網路頻寬無虞。

目前太空中心接洽的投資方包括矽谷創投公司Draper Associates，該公司曾投資馬斯克的SpaceX與Tesla，但其拒絕就此事置評。太空中心表示，計畫還未成熟到可以公開。

低軌衛星（low-earth orbit，LEO）系統可大大減少資料傳輸延遲狀況，但要能達到穩定通信服務，得仰賴大量繞行地球的衛星網。

部分業內人士，對台灣欲以國家之力在全球低軌衛星市場上佔有一席之地，存有疑慮。畢竟有能力發射衛星的業者，寥寥無幾，目前SpaceX在此市場佔有霸權地位，且競爭者眾，多個新創公司都正致力搶投資。

另也有業界專家認為，非同步軌道衛星市場已來到發展的關鍵時刻，小國也能分一杯羹。由於低軌衛星需要至少120個至150個衛星，亟需政府資金支持。

目前TASA正與創未來科技（Tron Future Tech）與鐳洋科技（Rapidtek）等新創公司合作，打造低軌衛星所需的特殊陣列天線與發射台。唐鳳提到，不會把雞蛋放在同一個籃子內，會盡可能與多家衛星業者合作，「這才是韌性的奧義。」

借鏡烏克蘭 台灣擬打造台版「星鏈」因應中國攻擊