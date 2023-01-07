中國COVID疫情亂象 政府撒手不管 年輕人急著「自主染疫」

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）自從北京政府360度大轉彎，放棄動態清零，淡化疫情威脅，中國人民便只能自求多福，搶藥擠醫院，對於防疫這回事，已成了老年人碰運氣，年輕人急染疫的亂象。

根據BBC的民間訪查，中國大城市中，高齡人士只能認命。

北京陳男的85歲老父，12月染疫，叫不到救護車，赴醫求診，被告知無床、無呼吸器，只能待在走廊打點滴，或另尋他院。最後陳男終於透過關係，在另間醫院找到病床，但父親肺部已嚴重感染，如今雖已康復，卻不知能否熬過下一波疫情。

陳男無奈道，政府防疫毫無建樹，整整浪費了三年，在毫無準備的情況下，太快解封，「疫情絕對會一波波接著來，老人的命只能看天了。」

年輕人自恃身強體健，異想天開決定自主染疫，好安排假期活動，但人人運氣大不同。27歲的上海軟體工程師，從未接種中國疫苗，主動染疫後，除了肌肉劇烈痠痛，症狀一如預期。26歲的上海女子，也刻意接觸確診朋友，但染疫後卻沒那麼輕鬆，症狀遠比她料想的「感冒」還要嚴重。

至少在大城市，官媒號稱生活已回歸正軌，購物中心、餐廳、公園滿是人潮，但四處搶藥、火化場應接不暇的消息，還是壓不下來。

北京一名劉姓女子表示，她與患有糖尿病的先生皆確診，同樣染疫的女兒，在寒冬中踏遍一間間藥房，就是沒有COVID抗病毒藥物Paxlovid，最後終於在黑市買到一盒，卻要價高達人民幣7,500元（新台幣33,537元）。

「所幸先生痊癒了，但當下一波疫情來臨，他又會如何呢？」劉小姐憂心說道。

延伸閱讀：

中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準

染疫爆炸、數字失真 中國即日起不公布COVID確診數