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嗆高層「摸頭」了事 長榮航勤4點訴求、不排除春節再「依法休假」

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/07 09:13
桃園航勤企業工會2023年1月4日演出行動劇

桃園航勤企業工會2023年1月4日演出行動劇 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 綜合報導）長榮航勤不滿集團其他企業年終優渥，元旦集體休假導致機場大亂，勞資持續溝通中，昨（6）日員工提出四點訴求，要求資方照辦，否則不排除春節再度依法休假。

同樣是長榮，命運大不同。長榮航勤年終僅1個月，相較長榮海運45個月、長榮航空3個月，員工眼紅，以不出勤表達抗議。

根據民航局，長榮航勤COVID疫情前員工2,490人，目前1,890人。元旦原本安排327名人力，但97人臨時請假；午班安排291名人力，54人臨時請假。截至1日19時，共79個航班受到影響，延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

長榮航空企業工會6日在臉書表示，已有逾百名長榮航勤基層員工，與該會聯繫。根據航勤，董事長陳有玉雖親自召開內部員工溝通會，但對基層要求改善勞動條件、提升年終與春節疏運期間薪資待遇、解決人力不足以及連假期間禁休特休等訴求，公司毫無善意，沒有任何解決方案。「這樣『摸頭』會議的效果，與董事長元旦幫忙搬行李的效果無異，只會徒增基層怒氣。」

長榮航勤訴求如下：

  1. 請長榮航空公平照顧集團員工，發放長榮航勤員工年終獎金比照母公司3個月。
  2. 請長榮航勤善待在職員工，春節期間出勤薪資應優於外包派遣2,400元/日。
  3. 長榮航空應提高經常性薪資，才能留住人才。
  4. 長榮航勤補足人力、拒絕過勞，廢除假期禁止特休之違法規定。

員工也透露，欲加入「長榮航勤企業工會」，但與理事長邱顯育聯繫，卻毫無回音。長榮航空企業工會敦促桃園市府勞動局介入調查，「長榮航勤企業工會」是否為殭屍工會？如長榮航勤員工被拒絕加入工會，而遭秋後算帳，主管機關能有何作為？
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