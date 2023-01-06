美國管制晶片中國怒提WTO訴訟 台灣申請以第三國身分加入諮商

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國因美國實施晶片出口管制憤而向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。行政院經貿談判辦公室今（6）日表示，台灣已於1月3日以第三國身分申請加入諮商，並澄清此舉並無採取特定立場。

美國以雷霆手段施行多重晶片出口管制，幾乎扼殺中國未來先進製程發展之路，中國遂於去年12月中旬向WTO 提出訴訟，控美方此舉破壞國際經貿秩序及規則，乃貿易保護主義做法，更威脅全球產業鏈供應鏈穩定。

WTO公告指出，台灣3日以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」為名，要求加入由中國發起的訴訟，讓台灣的聲音在此議題中被聽見。《彭博》指出，美國貿易官員將於1月訪問台灣就此進行對話；此外，報導也分析，即便中國勝訴，WTO亦缺乏強制美國轉變政策的執行力。

經貿辦今日以聲明指出，台灣此番以第三國身分申請加入諮商是為確保民主供應鏈穩固；台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，且作為美國經貿合作的重要夥伴，為對案情有較深入瞭解，確保國家戰略產業健全發展，決定向世界貿易組織（WTO）提出參與諮商的意向。

經貿辦表示，第三國就諮商過程是以觀察角色參與，目的是為進一步了解諮商雙方對於案情的立場及說明，「不代表支持或反對當事國任何一方立場」，澄清部分外媒影射台灣採取特定立場並不正確。

行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中向中央社表示，台灣並非是要參與「諮商」的討論，因為即使獲准加入也不得參與討論、發言，主要是了解爭端及美中如何交手，外界不能解釋成台灣選擇特定立場。

鄧振中指出，過去多半為美國告中國，只要控訴國不同意，台灣就不得以第三國身份加入「諮商」。

他表示，這些貿易爭端對台灣影響很大，台灣想要多了解，申請參與「諮商」乃正常程序，後續若中美諮商不成，走上WTO爭端小組審查一途，台灣也能再次申請加入，讓經貿談判人員有機會多參與歷練。