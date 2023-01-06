諾羅病毒高傳染力易群聚 宜蘭慧燈中學85名學生上吐下瀉送醫

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）宜蘭縣私立慧燈中學陸續有學生感染諾羅病毒，目前（6日）累計85人送醫，學校已進行環境消毒；衛生局表示，該病毒具高傳染力，易引發群聚感染，經由污染物觸及口、鼻、眼傳染，且乾洗手及酒精消毒無用，呼籲民眾應以肥皂徹底洗淨雙手。

宜蘭縣慧燈中學具國中及高中部，學生遍佈北北基桃，全校1500名學生中約1400人住宿，本週各年級陸續有學生出現嘔吐、頭痛、腹瀉症狀送醫，後隨家長返家休養。感染者多為國中二、三年級學生，分散於不同班級及宿舍。

衛生局獲報後已經派員前往該校進行採檢，了解傳染途徑及染病師生確切人數。

衛生局指出，諾羅病毒好發於每年11月至次年3月間，具有高度傳染力，會引起腸胃道發炎，症狀主要是噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。

衛生局說明，因諾羅病毒傳染力強，易引發群聚感染，經由吃到被諾羅病毒污染的食物或飲水，或是接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜傳染，或是與患者有密切接觸或吸入患者嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。

衛生局呼籲民眾，要多留意飲食衛生與手部清潔，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，應儘速就醫及落實生病在家休息。

此外，衛生局也提醒，餐飲旅宿業者務必加強環境衛生管理，並留意員工健康狀況，如有疑似症狀者應立即暫停工作，以降低病毒傳播的風險。由於諾羅病毒不易被酒精所殺死，民眾務必以肥皂與清水搓洗手部20秒方能達到消毒。