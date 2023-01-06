中國入境PCR陽性率約20%　台灣指揮中心：共驗出3種病毒株

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）因應中國疫情升溫，自元旦起，我國針對中國入境的航班實施旅客唾液PCR篩檢，指揮中心今（6）日公布最新定序結果，首日共送十幾件定序，檢測出3種變異株，以BA.5.2、BF.7居多，另有少數BA.5.1，目前未見其他新興病毒株，例如XBB.1.5等。

發言人莊人祥說明，1月1日自中國來台陽性個案有100多件，指揮中心針對Ct值26以下的10多件進行定序，目前以BA.5.2、BF.7為主，另外有少數BA.5.1，這3種變異株過去在本土、境外都曾驗出過，並沒有發現其他未知或新興的新興變異株，各病毒感染比例將在下週公布。

根據指揮中心下午公布的1月1日至1月4日自中國入境旅客採檢數據，4天下來，入境總採檢3999人，莊人祥表示，目前中國入境旅客的每日落地陽性率在17.9%到25%之間，平均20%左右，影響陽性率變化高低的原因跟旅客從哪個地區來、當地各區感染情形有關。

因應中國本土疫情嚴峻，依照我國最新入境檢疫規定，自今（112）年1月1日零時至1月31日(航班表定抵臺時間)，除維持現行不開放中國觀光客來臺之政策外，搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案之來臺旅客，入境時須於機場(或港口)配合採集唾液檢體進行PCR檢測，採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

此外，自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

中國入境PCR陽性率約20% 基因定序結果出爐 共驗出3種病毒株