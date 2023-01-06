Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

中國入境PCR陽性率約20%　台灣指揮中心：共驗出3種病毒株

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/06 17:57
指揮中心公布中國旅客落地採檢陽性的定序結果，檢測出3種變異株。

指揮中心公布中國旅客落地採檢陽性的定序結果，檢測出3種變異株。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）因應中國疫情升溫，自元旦起，我國針對中國入境的航班實施旅客唾液PCR篩檢，指揮中心今（6）日公布最新定序結果，首日共送十幾件定序，檢測出3種變異株，以BA.5.2、BF.7居多，另有少數BA.5.1，目前未見其他新興病毒株，例如XBB.1.5等。

發言人莊人祥說明，1月1日自中國來台陽性個案有100多件，指揮中心針對Ct值26以下的10多件進行定序，目前以BA.5.2、BF.7為主，另外有少數BA.5.1，這3種變異株過去在本土、境外都曾驗出過，並沒有發現其他未知或新興的新興變異株，各病毒感染比例將在下週公布。

根據指揮中心下午公布的1月1日至1月4日自中國入境旅客採檢數據，4天下來，入境總採檢3999人，莊人祥表示，目前中國入境旅客的每日落地陽性率在17.9%到25%之間，平均20%左右，影響陽性率變化高低的原因跟旅客從哪個地區來、當地各區感染情形有關。

因應中國本土疫情嚴峻，依照我國最新入境檢疫規定，自今（112）年1月1日零時至1月31日(航班表定抵臺時間)，除維持現行不開放中國觀光客來臺之政策外，搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案之來臺旅客，入境時須於機場(或港口)配合採集唾液檢體進行PCR檢測，採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

此外，自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

中國入境PCR陽性率約20%　基因定序結果出爐　共驗出3種病毒株
中國落地採檢
基因定序
新冠肺炎
BA.5.1
BA.5.2
BF.7

相關新聞

累計確診破900萬！1/6台灣增27,676例COVID-19：27,281例本土、395例境外移入、62死
累計確診破900萬！1/6台灣增27,676例COVID-19：27,281例本土、395例境外移入、62死
2023/01/06 14:18
美國研究：MIS-C發生率與種族有關　男童個案較多
美國研究：MIS-C發生率與種族有關　男童個案較多
2023/01/06 12:15
陽性率破三成！中國旅客機場篩陽卻落跑　南韓急通緝
陽性率破三成！中國旅客機場篩陽卻落跑　南韓急通緝
2023/01/05 12:18
1/4台灣增33,871例COVID-19：33,330例本土、541例境外移入、17例死亡
1/4台灣增33,871例COVID-19：33,330例本土、541例境外移入、17例死亡
2023/01/04 14:13
12/31台灣增25,755例COVID-19：25,674例本土、81例境外移入、38例死亡
12/31台灣增25,755例COVID-19：25,674例本土、81例境外移入、38例死亡
2022/12/31 14:20

更新時間 : 2023-01-07 00:22 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【更新】「以為是爆炸」台灣桃園楊梅規模3.2地震　氣象局：震央在湖口斷層邊緣
【更新】「以為是爆炸」台灣桃園楊梅規模3.2地震　氣象局：震央在湖口斷層邊緣
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【還稅於民】台灣春節後普發6000元 預計最快2月底入賬
【還稅於民】台灣春節後普發6000元 預計最快2月底入賬
【更新】台南市議會賄選案: 正副議長交保•前民進黨中執委郭再欽羈押禁見
【更新】台南市議會賄選案: 正副議長交保•前民進黨中執委郭再欽羈押禁見
快檢查千元鈔序號！彰化、雲林流竄這款同號碼假鈔 警已循線偵辦
快檢查千元鈔序號！彰化、雲林流竄這款同號碼假鈔 警已循線偵辦
台北市莫德納次世代疫苗開放預約囉！3日起可登記Novavax、兒童輝瑞
台北市莫德納次世代疫苗開放預約囉！3日起可登記Novavax、兒童輝瑞
因應中國觀光客回流　泰國研擬新規：入境旅客須接種2劑疫苗
因應中國觀光客回流　泰國研擬新規：入境旅客須接種2劑疫苗