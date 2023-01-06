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7/1日起台灣旅宿業將不主動提供一次性備品 往後須自備或花錢購買

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/06 17:46
台灣國內旅宿7/1起將不再主動免費提供一次性備品（圖／環保署）

台灣國內旅宿7/1起將不再主動免費提供一次性備品（圖／環保署）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）環保署今（6）日預告，為減少塑膠廢棄物，往後旅宿業及其他住宿業者皆不得提供一次性備品，將從今年7月1日起分兩階段實施。

根據環保署此次訂定之「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，實施對象為旅宿業（包含觀光旅館業、旅館業、民宿）及其他住宿業（如露營地、休旅車營地），而實施方式分為兩階段，第一階段為自今年7月1日起，不得主動於房內提供，或於房外提供讓消費者自由取用，僅能於消費者有需要時再提供。

第二階段實施日期則由地方環保局提報實施日期，業者應提供未含一次性備品之房型，價差至少須達5%優惠，或於營業場所或客房內標示各項一次性備品之價格，並供消費者選購。

限制的一次性旅宿備品品項包含：小於180毫升且一次性包裝之液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液）、個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽）、一次用拖鞋等，共三類品項。

根據中央社報導，資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌說，違反規定者，依「廢棄物清理法」第51條第3項規定處罰，直接開罰新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，並限期改善，屆期仍未完成改善者，將按日連續處罰。

另外，王嶽斌也說，旅宿業多的南投縣政府表達過有意願執行第二階段規定，預計南投縣可望優先上路。

民間業者方面，老爺酒店集團表示，支持且配合政府政策，目前旗下飯店已陸續規劃和執行，如北投老爺酒店自去年起，已開始不主動提供一次性備品。

雲朗觀光集團指出，自2018年起，集團旗下飯店即不提供瓶裝水及不主動陳列一次性備品，更設立廚餘處理機、租借環保餐具等措施，已經有效達到每年減塑36萬個寶特瓶和備品的成績，十分樂見環保署目前對於旅宿業的宣導與推廣，整個產業界若能一起推行，將能夠對於環境永續能夠有更好的幫助。
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