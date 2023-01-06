淡水漁會餐廳推14道年菜外帶　1月13日前預訂享95折

2023福兔迎春，由淡水區漁會直營的魚藏餐廳， 已備好十四道頂級外帶年菜伴您過好年！魚藏餐廳使用在地食材及當 季現撈的生鮮漁產，以媲美五星級餐廳的廚藝， 精心研製各式各樣美味外帶年菜， 讓大家年節期間在家就能輕鬆吃到頂級佳餚，減輕籌備年菜的負擔， 享受更多與全家人團聚的時光！2023年1月13日前預訂並完成付 款，即享年菜95折優惠！

淡水區漁會總幹事吳永寬表示， 魚藏餐廳兔年隆重推出十四道精緻年菜，有魚藏招牌菜「 大富大貴佛跳牆」，由頂級食材經多道細膩工法烹調而成， 鮮甜滋味絕對讓您難忘， 還有使用獨門醬汁煨滷台灣黑毛豬豬腳及筍絲而成的「富貴Q彈美財 庫」，入口甘醇，讓福氣、運氣與財氣縈繞口中；2款雞湯任您選擇 ：有頂級漢方藥材慢燉而成的「藥膳十全烏雞湯」， 也有金華火腿與特級干貝慢燉而成的「金華干貝鮮雞湯」； 各式飄香肉類及絕頂海味應有盡有：「牛轉乾坤慶豐年」、「吉祥鴻 運燒牛腩」、「晶雞啼鳴囍」、「秘製醬烤豬肋排」、「 野生烏魚子」(火烤/未火烤)、「御膳上湯黃金鮑」、「 芙蓉花雕海明蝦」及「手作花枝丸」；此外，今年還有新品上市， 新推出「如意金錢花枝蝦餅」，外皮酥脆，內餡真材實料， 每口都能嘗到花枝及蝦仁的鮮甜美味。

魚藏餐廳精選西北漁場的野生漁獲，佐以新鮮食材， 每道料理都讓客人吃到鮮美與健康；即日起至2023年1月13日前 ，預訂並完成付款，享年菜95折優惠(預訂及取貨至2023年1月 20日止)，請洽漁會專線02-28059888訂購，消費滿額 3,500元就送保冷袋，歡迎大家來魚藏餐廳外帶年菜， 美味佳餚絕對讓大家「食」來運轉，福兔好運一整年！

新北市漁業處表示，越來越多人習慣跟餐廳訂購「年菜外帶」 回家吃，不僅省去準備年菜的時間，也能有更多的時間與家人團聚、 聯絡感情，在家輕鬆與家人團聚，品嘗頂級美饌。 魚藏餐廳位於漁人碼頭內情人橋及LOVE廣場旁，交通十分便利， 搭乘淡海輕軌藍海線或公車紅26大眾運輸皆可以到達， 歡迎大家到漁人碼頭一遊，飽覽港區美麗景緻， 順道到魚藏餐廳外帶年菜，喜迎兔年！

「金華干貝鮮雞湯」(淡水區漁會提供)

「大富大貴佛跳牆」(淡水區漁會提供)

「牛轉乾坤慶豐」。(淡水區漁會提供)

漁人碼頭魚藏餐廳推出外帶年菜。(淡水區漁會提供)