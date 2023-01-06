《氣候變遷因應法》朝野協商完成 　洪申翰分享法案三大亮點

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）延宕多時的《溫室氣體減量及管理法》今（5）日終於完成朝野協商，但碳費及永續會等條文未達共識，該法將於下週院會表決後三讀通過。民進黨立委洪申翰指出該法三亮點，包括各部會權責明確入法、新增公正轉型定義及條款、以及防減災系統與氣候變遷調適系統相互合作。

各部會權責明確寫入法律條文

氣候變遷影響甚廣，從經濟部、環保署、農委會、衛福部等行政部會都須積極協助民眾與產業因應。不過，院版條文原先僅將各行政部會的權責放在「立法說明」而非「法律本文」。洪申翰自三年前就開始強調，須將各部會因應權責於修法的「本文」中明確列出，此番獲朝野立委共同支持並落實。

洪申翰認為，未來各部會分配年度預算及業務資源，將更重視氣候變遷的因應，這是很正面的影響，值得肯定。

新增公正轉型定義及條款並有基金支持

台灣中小企業眾多，且遠較於大型企業易受氣候變遷與國際貿易規則影響。為讓中小企業有更多資源和協助，環保署此番在條文中新增公正轉型的定義，也增訂了公正轉型條款。洪申翰表示，這次協商將公正轉型列為碳費收入的用途之一，跟上了聯合國及國際的最新決議。

所謂公正轉型，就是在台灣的經濟和社會轉變為「淨零排放」的過程中，應該尊重人權及尊嚴勞動，也要向受到影響的社群進行諮詢，並協助產業、地區、勞工及消費者穩定轉型。

防減災系統與氣候變遷調適系統相互合作

聯合國在最新的氣候大會決議，建議「防減災系統」與「氣候變遷調適系統」合作。洪申翰提及，台灣在防減災領域的早期預警及系統監測，有很豐富的資源和經驗，也培養許多專業團隊。不少專家學者曾建議，兩個領域應加強合作，一起因應極端氣候。這次在第十八條新增這項任務，未來可以期待兩個領域更多的合作，提升台灣的韌性。

洪申翰表示儘管本次朝野協商版本仍有強化空間，「但確實已經是兩年多來，包括民間、產業、學界努力對話、磨合的階段結果，打開下一階段氣候治理的框架，成果是明確的。」

《氣候變遷因應法》將於下週預計表決、處理保留的條文，並在這會期三讀通過。洪申翰指出，修法不是終點，整部法的落實，必須和淨零12大戰略一起思考。