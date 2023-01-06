嚴重脫髮該怎麼辦？研究：這一個飲食習慣會增加42%風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）近年來男士脫髮比例越來越高，除了基因和壓力外，根據一份於1月1日發表在《營養學》（nutrients）期刊的研究發現，喝太多含糖飲料也會增加其風險。

該研究團隊來自於北京清華大學，研究人員翻查了2022年1月至4月間1000多名年齡介於18至45歲中國男性的自我回報的健康數據，包含生活習慣和脫髮情況。

研究發現，若每天最多喝一種含糖飲料（例如汽水、果汁、能量飲料、運動飲料、加糖咖啡或茶），每週飲用量達1000到3000ml的人，脫髮機率比一般人高出近30%。若每天喝超過一種含糖飲料，每週累計近1美國加侖（以上）者，脫髮率較不喝甜飲者高出42%。

研究人員發現，大多數的受測者在日常生活中多少都會喝一些含糖飲料，有些甚至一天喝不只一次；這些有脫髮情況的男性每週平均喝12杯，而沒脫髮的人約喝7杯。

研究人員說明，飲用甜飲並不是造成脫髮的唯一原因，還要綜合其他因素，包含飲食、整體健康狀況、壓力和心理健康等。

此外，研究還顯示，脫髮的男性較常吃油炸食品，少吃蔬菜；有焦慮病史或創傷後壓力症候群(posttraumatic stress disorder，PTSD)等因素也會增加脫髮風險。

研究人員強調，該研究結果只能證實含糖飲料與脫髮之間有其關聯性，但絕不是因果關係，仍需要更多研究來佐證。

不過，由於含糖飲料已是現代年輕人生活中不可或缺的飲品，卻常忽視其對身體帶來的負面影響，因此希望未來的研究能提供更多資訊，讓人們做出更明智的選擇。

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