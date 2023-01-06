史上最嚴重個資外洩案！推特逾2億用戶電子郵件地址被看光

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）社群平台推特（Twitter）風波不斷，日前更傳出遭駭客竊取高逾2億筆用戶的電子郵件地址，並被堂而皇之公布在線上駭客論壇。資安人員表示，這是其所看過最重大的個資外洩事件之一。

路透社報導，以色列網路安全監控公司哈德遜洛克（Hudson Rock）的共同創辦人加爾（Alon Gal）於去年12月24日就已披露此事，而本月4日被放在駭客論壇上的外洩電子郵件地址截圖，更在網路上廣為流傳。

然而，推特並未就用戶資訊外洩一事回應，也不清楚推特是否展開調查或做出補救。

（圖／翻攝自推特@RockHudsonRock）

加爾在領英（LinkedIn）上表示，該起事件不幸地將引發更多駭客入侵、鎖定對象的釣魚與人肉搜索事件，他強調，「這是我見過最嚴重的資料外洩事件之一。」

目前關於駭客的身分等資訊也毫無線索，路透社亦無法證實論壇所流出資料的真偽與出處。報導還指出，據12月時的說法，實為4億筆推特用戶的電子郵件地址與電話號碼遭駭，且資訊外洩事件恐發生於2021年初，早於特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）入主推特。

推特用戶眾多，歐美的監管機關定然無法坐視不理。推特歐洲總部所在地愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commission）與美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission），都在監督該社群平台是否符合歐洲、美國的資料保護相關規定。然而，報導指出，上述兩個機構並未在截稿前予以回應。