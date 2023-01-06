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南韓加強對中國旅客防疫政策　小粉紅崩潰發起「NO韓國」韓網友：拜託不要來

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/06 16:06
南韓仁川機場，為中國旅客所設立之採檢中心（圖／美聯社）

南韓仁川機場，為中國旅客所設立之採檢中心（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓政府自1月開始，針對自中國入境旅客實施新的防疫政策，而中國網友們對此感到非常不滿，甚至出現了反韓言論，發起了「NO韓國」運動。

南韓政府規定，自中國入境的旅客皆須提供陰性證明，落地後也須於機場接受PCR檢驗，且須於PCR結果出來後才可離開機場，陽性確診者將被送至隔離所隔離7天，另外也停發旅遊簽證。

近日小粉紅們崩潰地在社群媒體上指責南韓防疫政策，他們認為，新冠肺炎變異病毒在全世界任何地方都有可能發生，只限制中國人入境是不對的。

針對南韓防疫政策，小粉紅們開始在微博上發起「NO韓國」運動，不買韓國商品、不去韓國旅遊，表示「若韓國不歡迎中國遊客，那我們也不該去韓國旅遊」「韓國為何總對中國懷著自卑感」「韓國竟敢阻止中國，真不知分寸」。

對此，許多韓媒報導，雖然中國網友們高喊著「NO韓國」，但他們似乎言行不一，不僅許多人依然上網非法收看盜版韓劇，許多中國人也不惜花大筆錢至香港看南韓女團BLACKPINK演唱會，南韓網友們對於「NO韓國」運動也嗤之以鼻。

BLACKPINK一月將在香港舉辦為期三天的演唱會，根據韓媒引述香港南華早報，在阿里巴巴網站上可見許多黃牛票，一名四川女粉絲表示以人民幣3500元（約台幣16,000元），超過原價4倍的價格購入黃牛票。

而南韓網友們對於「NO韓國」也十分不屑的表示「這是我聽過最好聽的話了，拜託你們不要來」「說什麼不知分寸… 只有中國人自己不知道全世界都討厭他們」「謝謝你們的NO韓國」「中國前三年不也強制入境旅客隔離3個禮拜，還要自己負擔隔離費用，當韓國好欺負嗎？」
南韓
中國
防疫
小粉紅

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更新時間 : 2023-01-07 00:21 GMT+08:00

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