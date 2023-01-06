（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增27,676例COVID-19確定病例，分別為27,281例本土個案及395例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。



指揮中心表示，今日新增之27,281例本土病例，為12,141例男性、15,133例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,520例)，臺中市(3,606例)，高雄市(3,066例)，桃園市(2,984例)，臺北市(2,931例)，臺南市(2,221例)，彰化縣(1,181例)，新竹縣(821例)，新竹市(785例)，苗栗縣(697例)，屏東縣(630例)，雲林縣(508例)，嘉義縣(403例)，基隆市(383例)，宜蘭縣(379例)，南投縣(362例)，嘉義市(265例)，花蓮縣(208例)，臺東縣(134例)，金門縣(125例)，澎湖縣(65例)，連江縣(7例)。



指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為32例男性、30例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、56例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月13日至今(2023)年1月3日，死亡日期介於去年12月26日至今年1月3日。





指揮中心說明，今日新增395例境外移入個案中，為266例男性、129例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月8日至今年1月5日。



指揮中心統計，截至目前國內累計9,007,371例確診，分別為42,024例境外移入、8,965,293例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,445例COVID-19死亡病例，其中15,426例本土，另19例為境外移入。

累計確診破900萬！1/6台灣增27,676例COVID-19：27,281例本土、395例境外移入、62死