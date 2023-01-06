【台灣邦交】巴拉圭4月總統大選 為農產市場反對黨力主與中國建交

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）台灣邦交國巴拉圭的總統大選將於4月30日登場，執政黨候選人潘尼亞承諾與台灣維持邦誼，在野黨候選艾里格里則表態與轉向與中國建交，台灣僅存的14國邦交存續再成焦點。

中國蠶食台灣邦交國，目前碩果僅存的只有14國。2021年宏都拉斯總統大選前，現任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）就曾表態當選後要與中國建交，就任後在美國的支持下繼續與台灣的邦誼。如今巴拉圭總統大選在即，對台灣的外交承認議題再度搬上檯面。

路透社專訪指出，巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）的候選人潘尼亞（Santiago Pena）明確表態，若他此次大選，將持續捍衛巴拉圭與台灣逾60載的歷史關係，邦誼不變。

反對黨聯盟的候選人艾里格里（Efrain Alegre）則主張巴拉圭應轉向與中國建交，讓大豆與牛肉進軍中國市場，實現該國農民長期以來的訴求。

艾里格里日前受訪也表態，巴國與中國建交才能實現利益，他強調，與台灣維持關係，並無法讓畜產和穀物業面臨的巨大利益損失得到足夠回報。

事實上，巴拉圭農民與牛肉商對該國與台灣維持邦交相當不滿，認為犧牲中國此最大市場，且未從中獲得相應的補償。數據顯示，單2021年巴拉圭對中國的貿易逆差高達39.7億；對台灣貿易順差則為1.18億美元。

台灣外交部則表示，台灣大使館正積極與不同政黨的候選人強化聯繫與溝通，以爭取對台灣與巴拉圭友誼的支持。

據報導，該國目前尚未公布各方民調，但專家預測，兩位主要候選人的差距相當接近。