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美國研究：MIS-C發生率與種族有關　男童個案較多

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/06 12:15
美國研究發現，與Covid-19病例相比，MIS-C發生率與種族有關，男童個案數較多。（圖／unsplash）

美國研究發現，與Covid-19病例相比，MIS-C發生率與種族有關，男童個案數較多。（圖／unsplash）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據1月5日（週四）發表在《JAMA網絡開放期刊》（JAMA Network Open）的最新研究，孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）雖然不常見，但嚴重仍會致命，且發生率與種族有關。

延伸閱讀：什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？該如何預防？馬偕名醫黃瑽寧一次解析

「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」是感染Covid-19後罕見的高度炎性免疫反應以及多器官系統損傷，與確診輕症或中重症無關，常發生在染疫後2至6週，主要發生在年齡介於0至19歲，又以6至12歲最多。

根據美國疾病管制與預防中心（The Centers for Disease Control and Prevention ，CDC）監測報告，截至11月，在美國數百萬兒童確診通報病例中，約有9000例MIS-C個案，並造成74例死亡。

美國CDC於2021年為MIS-C建立診斷碼，以方便醫療院所及時回報和做後續回顧式分析，而這份研究的數據來源也來自於此。

經分析比對後發現，2021年每100名因Covid-19住院的兒童患者中，大約有17名也因為MIS-C而住院接受治療，與Covid-19病例相比，MIS-C的個案年齡更小，男童病例數較多。

隨著發炎的器官越多，這些小小患者的死亡率也隨之增加，若有2至6個以上器官遭受影響，死亡率從1%提升至6%，住院天數從4天增加至8天，不良反應風險增加2倍多，從5%上升至18%。

換句話說，超過6成的MIS-C住院患者同時有2個以上器官受到影響，約有8%至少有6個器官出現臨床症狀。

研究還發現，MIS-C發生率與種族息息相關，黑人兒童的MIS-C住院率是白人兒童的2倍，占比約24%，其中有32%的患者有6個以上器官受到影響，狀況極為嚴重。

研究人員還發現，社會經濟因素可能加劇黑人兒童的嚴重程度，這些患者平均比其他病例多住院1天。

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更新時間 : 2023-01-06 15:56 GMT+08:00

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