南韓國會議員訪台灣 中國抗議 韓議員：中方沒資格，請道歉

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓「韓台議員親善協會」於上個月底訪台，晉見了總統蔡英文，此舉招來中國駐韓國大使館的強烈不滿，透過發言人表達強烈抗議。

「韓台議員親善協會」會長趙慶泰率領著國會代表團於上個月28日至31日訪台，其中包含了南韓國會副議長鄭宇澤及執政黨國民力量、最大在野黨共同民主黨議員，並於訪台期間晉見總統蔡英文及立法院長游錫堃，也接受了外交部政務次長田中光晚宴。

台灣外交部於12月31日時表示，雙方此次針對台海情勢及台韓間各種合作交換意見。

對於南韓議員一行人的訪台行程，中國駐南韓大使館發言人發表了一則嚴厲聲明。根據中央社引述中新網報導，發言人表示，南韓議員訪問「台灣地區」嚴重違背一個中國原則及中韓建交公報精神，與中韓友好關係發展背道而馳，中方對此表示堅決反對和強烈抗議。

發言人表示，南韓國會副議長此舉是向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，損害中韓友好政治基礎，極具危險性，將給中韓關係帶來嚴重衝擊。另外也提到，中方已向韓方提出嚴正交涉。

根據韓中建交公報，大韓民國政府承認中華人民共和國為中國的唯一合法政府。

南韓方面，外交部發言人5日於例行記者會表示，這是國會議員的個別活動，已透過外交管道向中方傳達韓方尊重一個中國的立場。

「韓台議員親善協會」會長趙慶泰今（6）日則於臉書表示，南韓與台灣有許多共通點，也遭受過類似的歷史傷痛，因此有許多可以共同分享的話題。趙慶泰也說道，中國對此次的訪問表達嚴正抗議，並不是一個正常國家該有的舉動，是在干涉他國內政，中國不該對他國議員的外交行為說長道短，不如去解決北核問題，建立和平。他並要求中國駐韓大使館對此發言道歉。

台灣外交部也於今（6）日發出聲明，表示在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發前，韓國國會「韓臺議員親善協會」每年均組團訪問台灣，對增進台韓雙邊國會交流有重要貢獻。

外交部表示，中國駐韓國大使館妄稱韓國國會議員來台訪問是「竄訪」，不僅嚴重扭曲事實，也侵害韓國的國格，以及我國國家主權權益。中方顛倒是非、言語粗鄙的戰狼行徑令人不齒。

外交部也說道，兩國共享自由、民主及法治等普世價值，在經貿及人員交流等實質關係密切。韓國官方自前(110)年5月起，已多次在國際場合重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，中國政府再次昧於事實，意圖以各種惡劣手段阻撓國際社會與台灣正常往來，不僅不會得逞，反而招致各國反感。