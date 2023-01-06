〈時評〉台灣全民共享6000元紅包　發放宜緩不宜急

全國去年超徵稅額的部分，民進黨政府決定全民共享，要直接發放每人600 0元的現金，目前爭論要何時發放，但這部分「宜緩不宜急」， 除了要符合法定程序外，也要避免再度舉債， 更要看準運用的時機點，才能發揮最大效益。

盤點財政收支後，目前可望超徵4500億元， 根據民進黨政府規畫，補貼勞健保基金、電價和強韌經濟外， 初步也決定不再像過去一樣發振興加倍券，而是改為直接發放每人6 000元的現金。

至於時程方面，因為普發現金必須先有特別條例， 然後再編列特別預算，依據府院黨團的共識，立法院本會期結束前， 先以處理中央政府總預算為主，等到2月1日立法院開議後， 再來處理特別條例和預算，希望在2月底時能讓每個人都拿到這筆錢 。

會趕在最近想要發放這筆每人6000元的現金， 其實有點像是國人習俗，希望在春節能領個大紅包， 國民黨甚至主張在農曆過年前就發放。 但若不去考慮過年給紅包的話題，反而可使得這筆錢發揮更大作用。

依照預算流程，這筆超徵的稅收，仍必須等到今年7月經由審計部審 查後，才算完成審查程序；換言之，這筆錢， 還要經過半年才能真正拍板定案。其次， 要發放現金也必須等立法院三讀通過特別條例。

不僅法定程序尚未完備外，目前歲計賸餘只有1250億元， 政府要發現金6000元時必須框列1400億元，也就是說審計部 7月尚未核定超徵稅額前，政府若要先行發放必須先行籌措財源， 依照目前的財政情況，等於要再舉債150億元才能發給每個人紅包 。

原本發放現金的這項議題，如今，若是「為發錢而舉債」， 恐怕與當初的立意不同，而且也增加國庫負擔。

另方面，世界各國仍然處於通貨膨脹的情況， 今年上半年仍看不到降溫跡象，選在這個時候增加貨幣供給， 無疑是助漲物價繼續升溫，不但無法解決經濟危機，民眾將會陷入「 先樂後苦」，雖然年初領到6000元，卻要面臨更多的物價上漲。

因此，不妨等到物價趨於穩定，再來發放這個6000元的大紅包， 以發揮更大效益，同時，在法律程序完備、不必借錢發現金， 這筆錢才顯得更有意義。