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【消失的蜜蜂】蜜蜂也要打疫苗？ 美國核可全球首款疫苗

讓蜂后「吃進」疫苗，幼蟲就能獲得免疫

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/06 11:38
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）蜜蜂是植物、農作物授粉的要角，是維持生態平衡的重要角色，但近些年來蜜蜂卻正以驚人速度消失，為了確保這昆蟲的存續，美國近日核准了一款針對蜜蜂的疫苗，成為全球首例。

綜合BBCEuronews報導，美國蜜蜂飽受美洲幼蟲（腐敗）病（American foulbrood，AFB）所苦，一旦染上此疾，幼蟲會由乳白轉為灰黃、棕色，腐敗、發出惡臭、死亡。在美國疫情嚴重地區，每四個蜂群就有一個遭到感染，蜂農只能燒毀之，並用抗生素阻絕病菌傳播。

自2006年以來，美國蜂群數量呈下滑之勢，原因包括蟲害、疾病、蜂群崩壞症候群（Colony Collapse Disorder，CCD）（註：工蜂突然從蜂巢消失，拋下蜂后）等，其中AFB就是一大原因。

為了保護蜜蜂，美國農業部本週核准了一款AFB病菌滅活疫苗，藉由注射此疫苗至工蜂產製的蜂王漿內，哺育蜂后，抗體會存於卵巢內，進而讓幼蟲獲得免疫力。研發此款的美國生技公司Dalan Animal Health表示，這劃時代的疫苗，將先供部分蜂農使用，今年稍晚在美國上市。

全球農作物有1/3靠蜜蜂、鳥兒與蝙蝠授粉。透過此一技術，未來可望研發更多蜜蜂疫苗，對抗威脅其存續的病蟲害。

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