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因應中國觀光客回流　泰國研擬新規：入境旅客須接種2劑疫苗

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/06 10:30
因應中國邊境解封，泰國政府昨（5）日開會研擬最新邊境防疫措施，不排除規定所有外籍旅客要重新出示2劑疫苗證明。（圖／美聯社）

因應中國邊境解封，泰國政府昨（5）日開會研擬最新邊境防疫措施，不排除規定所有外籍旅客要重新出示2劑疫苗證明。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）泰國一項是中國觀光客海外旅遊的首選之一，因應中國邊境解封，泰國政府昨（5）日開會研擬最新邊境防疫措施，不排除規定所有外籍旅客要重新出示2劑疫苗證明，至於新措施的細節、實施日期，預料在近日宣布。

中國解封，預料將為國際上帶來大量觀光潮，為了降低再次受到Covid-19疫情衝擊，各國紛紛祭出最新邊境防疫政策。泰國公共衛生部、交通部和觀光暨體育部的部長和相關官員昨日在總理府開會討論相關措施。

根據會後新聞稿，公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調，Covid-19肆虐全球，而且各國的流行的病毒株種類相似，因此不會歧視中國旅客，承諾對所有旅客一視同仁，入境泰國的外籍旅客將適用統一防疫措施。

此外，如果旅客要從泰國出發前往其他國家，而那些地方須出示登機前核酸檢測陰性證明的話，就必須要購買醫療保險，確保他們在泰國檢測出陽性時，可以有適當的醫療照護。

至於新措施何時上路，細節為何？阿努廷沒有提到，但官員們表示應在中國旅客到來之前開始實施。

阿努廷表示，泰國將強化國內醫療，訂定完善周延的醫院整備及緊急應變計畫，並要求旅遊業、運輸業員工至少施打四劑疫苗。

泰國自10月1日起取消因為COVID-19疫情而實施2年半之緊急狀態，旅客進入泰國不再需要提供疫苗證明或繳交陰性檢測報告證明，輕症或無症狀的COVID-19患者不再需要自我隔離。此次為因應中國鬆綁邊境，將適度修改防疫政策。
泰國
疫苗證明

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