2023年第1團！德國自民黨議員團9日抵達 國防委員會主席、人權委員會主席首訪台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）德國執政黨訪團下週訪問台灣！由德國自民黨黨鞭及國防委員會主席領軍，訪團一行10人將於9日抵台進行4天的訪問，這是德國國會國防委員會主席以及人權委員會主席首次訪台，具有高度象徵意義。

自去（2022）年10月起，德國議員陸續訪台，德國國會10月接連派出2個跨黨派代表團，11月則有2位友台小組議員來台。今年才開始，就有訪團來台。

本團成員來自自由民主黨（FDP），目前德國由FDP等3黨聯合執政。近年，自民黨對台友好，在國會提案支持台灣參與國際組織，更於2021年大選前刪除競選政見的「一中政策」文字。該黨旗下智庫弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation）2021年在台北成立全球創新中心，為首個在台設立據點的德國政黨；德國民間最大友台組織「德台協會」主席法伯（Marcus Faber）、預計今年上半年訪台的聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）等人皆出身自民黨。

中央社報導，訪團成員包括德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）、國會人權委員會主席阿爾特（Renata Alt）、自民黨團外交發言人雷希特（Ulrich Lechte）等人，其中國防委員會主席和人權委員會主席更是第一次訪問台灣，具有高度象徵意義。

本團團長、自民黨黨鞭伏格爾（Johannes Vogel）於出發前表示，德國應與亞太地區民主國家發展共同戰略，關心當地安全問題和推動自由貿易，危機發生時才有能力應變，同時達成足夠嚇阻、避免危機真的發生。他接受「德新社」（DPA）訪問也對獨裁者的話語提出示警，認為有普丁（Vladimir Putin）侵略烏克蘭的前車之鑑，應將中國國家主席習近平威脅武統台灣當真看待。

同為團長的國防委員會主席施卓克－齊默曼指出，習近平在最近的黨代表大會上表明不放棄武力解決台灣問題，自民黨議員新年一開始就訪問台灣，表達在印太地區也絕不接受弱肉強食再度成為國際政治常態。

施卓克－齊默曼友台立場鮮明，德國推行新印太政策，包括2021年以軍艦航行亞洲表達捍衛海上航行自由的決心，然而卻避開台灣海峽，施卓克－齊默曼對此表示反對，並主張德艦應該穿過台海，凸顯台海自由航行的意義，並向北京傳遞西方與台灣站在一起的訊號。