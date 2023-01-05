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【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠

行政院人士透露，目前規劃3種管道供民眾領取6000元現金，一為線上先行填寫帳戶申請後直接撥款入戶，二為至郵局ATM領取，三為前往郵局臨櫃申請。若三種方式定案，建置申請系統所需時間約為1個月。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/01/05 20:05
行政院目前規劃「線上申請後直接入帳」、「ATM領取」、「郵局臨櫃領取」三種方式普發6000元。（圖／翻攝自行政院）

行政院目前規劃「線上申請後直接入帳」、「ATM領取」、「郵局臨櫃領取」三種方式普發6000元。（圖／翻攝自行政院）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）政府拍板自去（2022）年超徵稅收中提出1400億元全民共享，每人可獲現金6000元，目前規劃「線上申請後直接入帳」、「ATM領取」、「郵局臨櫃領取」三種方式，採線上申請者最快２月底現金就會入賬。此外，行政院今（5）日宣布投入45億元，延續低收入戶每人加發750元，中低收入戶每人加發500元的生活補助1年，農曆新年前入賬讓60萬名弱勢民眾過好年。

4500億稅收還稅於民的議題經朝野幾番爭議，最終敲定扣除700億地方稅收、1000億元勞補貼勞健及電價因應，1000億做強韌經濟，剩餘1800億中預留400億供不時之需，其餘1400億以現金形式發放給全民。

行政院人士透露，目前規劃3種管道供民眾領取6000元現金，一為線上先行填寫帳戶申請後直接撥款入戶，二為至郵局ATM領取，三為前往郵局臨櫃申請。預估建置申請系統所需時間約為1個月。

若確定三項入賬方案，民眾可選擇透過事先線上填寫帳戶申請，最快2月底就能看到現金入帳。提醒民眾，近日已出現不肖詐騙集團以普發6000元現金為餌，傳送含有連結的簡訊給民眾，呼籲民眾可打165反詐騙專線確認或通報，萬勿點選不明連結，以免上當受騙。

政院人士進一步指出，預計提出特別條例作為發放6000元現金，以及1000億元加強韌性經濟方案的法源依據，該特別條例最快下週會在行政院會通過後送立法院，行政院長蘇貞昌須赴立法院報告特別預算案並備質詢，後預算案送財委會處理，審完後再送立法院院會。立法院新會期為2月1日，正式開議約為2月中下旬，經審查方能三讀通過。

此外，行政院今日也公布，已核定再投入45億元，將2022年3月自12月低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶每人每月加發500元的生活補助延續加發1年，按月發放，預計在農曆過年前及時入帳，讓弱勢民眾溫暖過年，約60萬名弱勢民眾受惠。
普發現金
弱勢生活補助
行政院

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更新時間 : 2023-01-05 20:41 GMT+08:00

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