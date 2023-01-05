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台灣誠品畫廊參加新加坡國際藝術博覽會　旅美藝術家黃本蕊個展巨型雕塑現蹤

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/05 18:06
誠品畫廊前進「ART SG新加坡藝博會」推出黃本蕊個展。（圖/畫廊提供）

誠品畫廊前進「ART SG新加坡藝博會」推出黃本蕊個展。（圖/畫廊提供）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）2023新年初始，誠品畫廊將前進「ART SG新加坡國際藝術博覽會」，呈現旅美藝術家「黃本蕊個展」，展出繪畫25件、雕塑4件、版畫8件，將於1月11日至15日於新加坡金融區中心的濱海灣金沙會展中心登場。

隨著疫情解封，國際藝博會的能量日漸復甦，致力成為東南亞頂級藝術展的「ART SG新加坡藝博會」，計有30多個國家、150家畫廊參加，誠品畫廊將呈現黃本蕊作品，從2008年第一幅兔子「尼尼」畫作問世至今，「尼尼」不僅是黃本蕊創作的主角，也像她的代言人：透過「尼尼」清澈的雙眼、時而逗趣的表情，黃本蕊述說生活的心思感懷和對生命的感悟，其中一件雕塑《雨天變奏曲》高約169公分，屆時這件真人等身高的「尼尼」將在誠品畫廊展區與大家相見。

黃本蕊近年的創作反映疫情下的生活百態。2019年底肺炎疫情爆發並席捲世界，人們擔憂病情之外，日常生活亦受影響。2022年疫情趨緩，人們渴望恢復自由，逐步解封的生活像隧道盡頭的希望之光，讓人心嚮往之又存在著不確定感。

疫情期間，創作是黃本蕊安定心靈的力量，也透過「尼尼」安撫人心：《屬於深秋的愁緒》道出因疫情被封閉、隔離的沮喪心情；《粉絲》和《一片清涼人生》述說隔離期間自己創造出一個人的小遊戲，反映內心的孤獨；《偽cation》和《海邊褓母日》裡，「尼尼」戴著太陽眼鏡，鏡片表面分別映射出旅遊勝地和玩耍的小兔子們，傳達對旅遊度假的殷殷企盼，和人們一起參與戶外活動同樂的期待。至於雕塑作品《雨天變奏曲》的造型源自畫作《雨衣變奏曲：收集零落片段的雨絲》，畫中的「尼尼」拿著細頸圓底燒瓶盛接雨水，無厘頭的舉止就像無以名狀的小日常，令人發噱。

黃本蕊1959年生於台北，師大美術系、美國紐約視覺藝術學院插畫研究所畢業，旅美從事童書插畫工作近20年。2008年以兔子「尼尼」系列走進當代藝術領域，收藏界刮起「尼尼旋風」。2023年適逢生肖兔年，「尼尼」將以其純真、詩情和幽默的千姿百態登上「ART SG新加坡藝博會」，在這個國際藝術舞台上綻放風采。

詳情請前往誠品畫廊線上展廳
誠品畫廊
黃本蕊
新加坡國際藝術博覽會

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更新時間 : 2023-01-05 19:10 GMT+08:00

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