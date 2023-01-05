（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國眾議院議長選舉已過第6輪，呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫因黨內極右派杯葛無法出線，支持更連日下滑，眾議院也因沒有議長、議員無法宣布就職而陷入空轉。

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共和黨於去（2022）年期中選舉中拿下眾議院，麥卡錫（Kevin McCarthy）更被視為準議長。孰料今年1月3日重掌眾議院，卻面臨百年來首見的空轉危機。過去兩日，共和黨極右派持續杯葛麥卡錫的議長之路，離218票當選門檻生生跑了15票，隨著時間流逝，其支持度也備受考驗，美東時間4日第6輪投票結束後，麥卡錫只剩下201票支持。

麥卡錫做出重大讓步 仍無法確保跨過門檻

CNN報導，面對極右派的杯葛，麥卡錫已做出許多讓步，從原先同意未來5名議員就能提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議，讓步到恢復過去1位議員即能提動議的規定。許多溫和派成員對此感到憂心，該項重大讓步將削弱議長地位，並可能造成混亂。

消息人士指出，另兩項讓步包括讓更多的「眾院自由黨團」（House Freedom Caucus）成員在眾議院規則委員會（House Rules Committee）任職，該委員會負責決策法案進場相關規則，並同意對少數法案進行表決，這些法案是持反對意見者的優先事項，如對議員的任期限制以及邊境安全計畫。

目前談判仍在進行中，但共和黨員指出，即便麥卡錫的提議被接受，他仍無法獲得門檻所需的218票。這些對極右派做出的讓步雖然能讓他獲得新的支持，其他反對者所提出的意見尚未被充分解決。

議長難產眾議院空轉

美國眾議院長為美國政壇第三把交椅，繼位總統順序僅次副總統，而根據「美國修訂製定法」（Revised Statutes of the United States），國會第一會期須先由議長宣誓就職，由議長監督議員們宣誓就任，才能展開其他事務。

如今共和黨內部分歧導致議長之位懸缺，當選議員尚未就職，無法監督聯邦政府，取得各種機密簡報許可，委員會無法召開公聽會，各部會也無法眾議院進行緊急報告，立法程序全程癱瘓。

上次出現議長難產已是1923年，時任共和黨籍眾院議長吉勒特（Frederick Gillett）歷經9次表決才得以連任；至於耗時最常的議長選舉，則要回溯到1856年，眾議院歷經近2個月、高達133次表決才選出議長。

麥卡錫3日面臨挑戰時曾強調，自己是眾院發言最長紀錄保持人，不在意也創下「最多次議長表決」的紀錄，如今支持率下滑，能否順利出線，尚且兩說。

共和黨鷸蚌相爭，民主黨漁翁得利?

相較共和黨的分裂，212位民主黨人於６輪選舉中，對自家候選人紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）票票入匭，令睽違4年重掌眾議院的共和黨成了笑話。

時間並不站在麥卡錫這一方，共和黨極右派提名的俄亥俄州的黨籍聯邦眾議員喬丹（Jim Jordan）、以及路易斯安那州聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）都有可能成為議長的替代人選。

路透社報導，共和黨也有聲浪傳出，若極右派繼續阻撓議長選舉，不排除轉向與民主黨合作，選出溫和派的共和黨員出任議長。以便盡速啟動對總統拜登家族醜聞的調查，以及各項立法工作。

民主黨議長候選人傑福瑞斯向媒體表示，目前尚未有共和黨員與民主黨接觸。

美國眾議院議長選舉2天6輪無果 麥卡錫對極右翼一再讓步成隱憂