打造多元共融社區環境！超商業者4100店將張貼「唐寶寶友善貼紙」

根據衛福部統計，台灣身心障礙者約120萬人，全台擁有4100間店舖的超商業者長運用通路資源，從零錢捐、點數做公益、 身心障便利商店運營等多面向， 支持弱勢族群於社區中安心生活與就業，今(1/5)日宣佈將於2月初起響應唐氏症基金會主辦之「 唐寶寶友善商家」計畫，並於門市外張貼「 唐寶寶友善貼紙」，讓民眾與店舖夥伴在發現唐寶寶及其他弱勢族群有需求時，透過「1問2Call」的口訣適時提供協助。

該超商業者的公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，此次深化合作，2月初起全台各家店舖將透過張貼宣導貼紙， 引導民眾與店舖夥伴如遇唐寶寶及其他弱勢族群求助時，可採取「1 問2Call」的口訣適時提供協助，「1問」 為和緩的語速與和善的肢體語言，給予善意簡單的問句或提醒；「2 Call」則是協助與家人或唐氏症基金會聯繫(電話02- 2278-9888)， 社區共同守望相助將令街角巷口更添溫暖與平安。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，「友善商家」 計畫的最終目標是讓街道充滿愛，身心障礙者家庭的孩子， 能在社區自在生活，消除恐懼與無助感。 貼紙將與緊急聯絡專線連結，透過「全家」遍布全台的綿密店點， 若有唐寶寶或身心障礙者求援， 周遭的民眾與店員都能加入助人行列。

根據唐氏症基金會資料顯示，目前全台約有3萬名唐寶寶，超商FEBT 長期運用通路力量展現社會價值，自2015年起陸續支持唐氏症基 金會相關公益計畫，包含透過「全家」店舖零錢捐平台募款、 點數換物資公益平台募集點數，累計募款逾2千萬元，近3年募集點 數逾3億點，協助唐寶寶就業訓練與經濟弱勢家庭溫飽。

據全家的資料，「唐寶寶友善商家」計畫是由「中華民國唐氏症基金會」發起並頒布宣導貼紙， 聯合社區商家張貼於店舖門口，藉此宣導「1問2call」 的守望相助原則， 讓社會大眾一齊協助有需要的唐寶寶聯繫家人或唐氏症基金會專線， 打造友善社區環境。該超商業者也連續10年攜手勝利基金會， 打造平等共融的友善職場，至2022年已開設7間由身心障礙者團 隊運營的24小時便利商店，預計2023年持續展店。